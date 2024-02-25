五月天門票沒秒殺　他隔7小時查「搖滾區、1F還有票」：跌落神壇？

▲五月天。（圖／翻攝自Facebook／五月天Mayday）



記者施怡妏／綜合報導

五月天日前宣布3月將在高雄開唱的好消息，令許多歌迷相當期待，昨（24）門票正式開賣，就有網友表示，想看看秒殺票到底有多夯，晚上6時打開售票網，發現還有許多票，搖滾區座位甚至還寫著「熱賣中」，明明早上11時就開放售票，晚上居然還有票，不禁驚呼「五月天是不是跌落神壇？」話題引發熱論。

有網友在PTT發文，「五月天演唱會票賣不完？」看到五月天要開演唱會的消息，這次一連開了5場，之前聽說門票都是秒殺，於是想看看究竟有多秒殺；演唱會門票11時開賣，他在晚上6時40分點進售票網看，搖滾區、1樓座位區都還有許多位置，「一看假日場剩下一整排的票，五月天是不是要跌落神壇了，有沒有卦？」

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貼文曝光，網友認為五月天開演唱會的頻率太高了，很多人都去過一次以上，「一年辦一次就算了，去年底還加場，一般人哪會這麼瘋場場去」、「也差不多了啦，同樣的東西每年都好幾場」、「演唱會開太多場了，而且基本上唱的都差不多阿」、「他們開演唱會跟我拿筷子的頻率差不多」、「沒有新歌，再聽也是那些」、「多久沒新歌還有一堆人買單，完全是在賣信仰的」、「一生看一次就夠了」。

不過也有網友緩頰，「一開始確實沒幾分鐘就完售，這可能有些是搶票之後才退訂的」、「五萬人的場要開五場你知道有多少人嗎」、「如果是5萬人開5場，那這樣算賣得很好吧」、「星期五六的都秒殺，只剩星期日」、「剩下的都爛位子」。

《ETtoday新聞雲》記者實際到售票官網查詢，目前5場門票已全數售完。

▼門票已完售。（圖／翻攝自拓元售票網）

