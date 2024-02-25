特斯拉棄單「4000塊派」害慘烘焙店　馬斯克霸氣出手了

▲加州一間小型烘焙坊遭特斯拉棄單，馬斯克親自回應。（左圖／翻攝Instagram@thegivingpies；右圖／路透社）



記者吳美依／綜合報導

美國特斯拉被爆料，向加州一間小型烘焙店下訂4000塊迷你派，最後竟然臨時棄單，導致店家虧損逾1.6萬美元（約新台幣50萬元）。對此，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）親自出馬，承諾將與老闆娘好好解決事情。

kron4及衛報等媒體報導，老闆娘沃漢吉（Voahangy Rasetarinera）在加州灣區聖荷西（San Jose）經營烘焙店「The Giving Pies」，14日接獲特斯拉的2000塊派訂單，對於小本生意來說，規模及金額都不小。

漢沃吉過去也曾為其他科技公司提供大規模甜點外燴，但這次狀況卻有些不同，她被迫屢次追討款項，以利支付食材費及員工薪資。隔天，一名自稱蘿拉（Laura）的特斯拉人員終於主動聯繫，首先針對延遲付款致歉，接著把派的數量上修至4000塊，還不斷保證「錢不是問題。」

漢沃吉選擇相信對方，與員工日夜加班趕完4000塊派，竟又無法聯繫上特斯拉，16日才被蘿拉傳訊息告知，不再需要這筆訂單了。

沉寂數日後，漢沃吉忍不住發文表示，她意識到這次棄單對烘焙坊的影響後，感覺暈頭轉向，「根據特斯拉的保證，我投入了時間、資源與努力，卻被置於困境中。」不僅是那4000塊派，店裡也損失了當初因為特斯拉而婉拒的其他訂單收入，「我是做小生意的，沒有無限資源。所以我真的需要拿到錢，才能保護我的員工。」

根據當地媒體報導，特斯拉一名代表稍後聯繫了漢沃吉解釋，蘿拉實際上無權批准這次付款。截至22日，他們都沒有付錢，僅邀請老闆娘參觀工廠。

隨著風波越演越烈，馬斯克終於在23日發文表示，他才剛剛得知這起事件，允諾將與烘焙坊好好解決問題，「人們應該永遠能夠相信，特斯拉將會盡其所能。」