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南韓醫師罷工第6天！連菜鳥實習醫也「不幹了」　只剩教授在苦撐

▲▼南韓醫師們25日走上街頭、聚集在首爾龍山總統辦公室附近，反對政府擴招醫學生的政策。（圖／CFP）

▲南韓醫師們25日走上街頭、聚集在首爾龍山總統辦公室附近，反對政府擴招醫學生的政策。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓政府本月日祭出醫療改革政策，透過醫學院每年招生名額擴增2千名，解決醫療人力不足、城鄉醫療資源分配不均等問題，然而強硬的態度卻引發住院醫師與實習醫師不滿，集體請辭、罷工行動持續至今將滿一周，如今就連準備分配至各醫院的實習醫師也不願進到醫院，至於死命苦撐的教授們則考慮跟進行動。

根據《韓聯社》，大韓專攻醫（住院醫師）協議會所發起的集體請辭、罷工行動至今（25）日已算第6天，如今各大醫院面臨醫療人力短缺的窘迫問題，急診室週末只收中重症患者，至於癌症病患更是在醫院候診，直到6個小時後還是等不到人治療才決定離去，於是即將分配進入教學醫院的菜鳥實習醫師，被認為是頂下人力短缺壓力的希望。

不過醫界25日指出，才剛從醫學院畢業、準備前往獲分配實習教學醫院的實習醫師們，卻決定跟進住院醫師們集體發起的罷工行動，放棄受聘用的資格，且這個現象擴及至南韓全國各地，全南大學醫院預計下個月赴職的101名菜鳥實習醫師中，有86人決定放棄資格，朝鮮大學醫院32人、濟州大學醫院有19人、慶尚大學醫院則有37人放棄受聘資格。

至於原定3月1日赴職的50名釜山大學醫院實習醫師，則已經遞交放棄受聘書、順天鄉大學天安醫院有32名實習醫師放棄赴職、檀國大學醫院36人中有32人放棄赴職、忠南大學醫院60人全數放棄赴職、全北大學醫院57人有相當大比例的人數放棄赴職。

▲▼南韓國務總理韓悳洙25日前往京畿道城南市國軍首都醫院，接見被迫轉院至此的病患家屬。（圖／CFP）

▲南韓國務總理韓悳洙25日前往京畿道城南市國軍首都醫院，接見被迫轉院至此的病患家屬。（圖／CFP）

隨著原本必須伴隨教授醫師在側，負責協助進行手術、診療、輪值照護病患、監控病情的住院醫師與實習醫師投入罷工行動，導致研究醫師（fellow）和主治醫師、教授們必須輪班填補人力空缺，如今龐大的壓力也讓研究醫師們以及有4年資歷的住院醫師開始思考是否加入罷工行列，或是等到任期一滿就離開醫院。

至於被視為看守醫院「最後堡壘」的主治醫師與教授們則坦言，他們目前正在觀望局勢發展，一旦自己的學生因為參加集體罷工行動而遭政府懲處，則可能觸犯他們心中的底線，進而使他們考慮跟進罷工。

根據醫界統計，自從南韓全國住院醫師投入罷工行動後，延世大學塞布蘭斯醫院已經取消50%的手術，且相關人士更證實未來手術遭到裁減的規模恐怕還會擴大；至於首爾峨山醫院則在罷工後第一周取消30至40%的手術，未來將調整到取消40至50%的手術。

醫界也預估，目前醫院人力吃緊並不算最嚴重的狀況。首爾「五大醫院」的某教授透露，因為一旦3月以後研究醫師取消續約、不留在醫院，則醫院恐怕得在缺乏住院醫師、研究醫師的狀態下，被迫取消部分患者的手術。

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