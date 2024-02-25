英美第4度聯手　襲擊葉門反抗軍18目標「包括地下武器庫」

▲英國皇家空軍一架颱風（Typhoon）戰機，24日準備對青年運動執行進一步打擊。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國與英國展開第4度聯合行動，24日襲擊葉門反抗軍「青年運動」（Houthi，又譯胡塞）的18個軍事目標，包括地下武器貯存設施、導彈貯存設施、單向攻擊無人機、防空系統、雷達與直升機等。

BBC引述美英國防部聯合聲明報導，五角大廈形容這一波攻擊「精準、必要且適當」，旨在阻斷與削弱青年運動「在全球最關鍵水道上用以威脅全球貿易、海軍船隻及無辜海員性命的能力」，並且獲得澳洲、巴林、加拿大、丹麥、荷蘭與紐西蘭的支持。

五角大廈表示，去年11月中旬至今，青年運動已經針對紅海商業及海軍船隻發動逾45次攻擊，「對於全球經濟及區域安全穩定構成威脅，國際社會必須做出回應。」美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）也強調，為了保衛紅海的「商業自由流通與性命」，美國將在必要時刻，毫不猶豫地採取行動。

與此同時，英國國防部長夏普斯（Grant Shapps）也表示，這次盟友行動是為了「進一步削弱」青年運動的能力，「保護海上生命與航行自由是我們的責任。這就是為什麼，皇家空軍參與了針對葉門青年運動軍事目標的第4波精準打擊。」

青年運動是什葉派激進武裝組織，獲得伊朗支持與金援，控制包括葉門首都沙那（Sanaa）在內的大片土地，自從去年11月起不斷在紅海重要貿易航線上發動攻擊，目標則是他們宣稱與以色列或西方有關的船隻，以回應持續進行中的以哈戰爭。隨著大型航運公司改道，全球供應鏈面臨嚴重的中斷及成本上升問題。