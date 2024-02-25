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納瓦尼發言人：當局已將遺體移交給家屬

▲▼納瓦尼母親柳德米拉納瓦納亞（Lyudmila Navalnaya）。（圖／路透）

▲納瓦尼母親柳德米拉納瓦納亞（Lyudmila Navalnaya）。（圖／路透）

文／中央社

已故俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）的發言人今天表示，納瓦尼「備受折磨」的遺體已移交給他的母親。本月16日，納瓦尼在北極流放地死亡，享年47歲。

綜合法新社與路透社報導，納瓦尼的發言人亞爾米許（Kira Yarmysh）在舊稱推特（Twitter）的社群平台X上發文寫道，納瓦尼的遺體「已移交給他的母親。非常感謝所有與我們一起提出這項要求的人們。」

納瓦尼的死訊公布後，納瓦尼的母親柳德米拉‧納瓦納亞（Lyudmila Navalnaya）17日趕往北極圈小鎮沙萊喀特（Salekhard），欲領回愛子遺體，但遭到當局拒絕。

▲▼納瓦尼受審畫面曝光。（圖／達志影像／美聯社）

▲納瓦尼生前受審畫面。（圖／達志影像／美聯社）

納瓦尼的團隊昨天表示，他們已提出訴訟，以爭取領回遺體，並稱當地調查人員威脅，如果他的母親不同意舉行「不公開葬禮」，就要把他埋在他喪命的監獄裡。

亞爾米許說，「柳德米拉目前仍在沙萊喀特，葬禮相關事宜尚未敲定」，也不確定俄羅斯當局是否會讓親屬以「家人所希望、納瓦尼應得的方式」舉行葬禮。

納瓦尼的團隊先前表示，克里姆林宮若試圖阻止公開葬禮，可能會引發力挺納瓦尼和反對總統蒲亭（Vladimir Putin）的社會運動。

▼俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）猝逝，民眾獻花哀悼。（圖／路透）

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