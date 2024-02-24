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台積電熊本廠「催化」日本半導體質變　未來挑戰是缺人　

▲▼台積電熊本廠今（2/24）日開幕，廠區門口外觀。（圖／記者高兆麟攝）

▲台積電催化日本半導體業質變，未來將逐步走向專業分工。（圖／記者高兆麟攝）

文／中央社

台積電熊本廠JASM今天開幕，預計第4季量產，被視為是日本重振半導體產業的關鍵。半導體業者認為，台積電可能催化日本半導體業產生質變，增加委外訂單，自過去的整合元件製造（IDM）模式，逐步走向專業分工。

台積電與日本索尼半導體解決方案、電裝株式會社、豐田汽車共同投資JASM，在熊本縣興建晶圓廠。熊本一廠將提供12奈米、16奈米、22奈米及28奈米製程技術；二廠預計2024年底興建，2027年底營運，增加提供6奈米、7奈米及40奈米製程技術。

JASM是台積電在日本的首座晶圓廠，台積電創辦人張忠謀、董事長劉德音、總裁魏哲家、董事曾繁城、營運暨海外營運辦公室資深副總經理秦永沛、人力資源資深副總經理何麗梅和財務長黃仁昭等多位台積電高層出席今天的開幕典禮。劉德音將於今年6月股東大會後退休，這可能是他最後一次以台積電董事長身分主持海外廠開幕儀式。

日本首相岸田文雄透過預錄影片宣布日本政府決定支持興建二廠，經濟產業大臣齋藤健會後表示，日本政府已拍板補助7320億日圓（約新台幣1538億元）興建二廠；目前並傳出台積電可能進一步在日本投資興建三廠。

半導體業者表示，台積電熊本一廠製程技術比台灣廠最先進的3奈米至少落後4個世代製程技術，不過依然是日本最先進的晶圓廠，將有助於補強日本半導體產業最欠缺的製造環節。

日本過去半導體產業以IDM營運模式為主，業者表示，台積電於熊本設廠，就近服務索尼等日本客戶，預期將為IDM廠內部部門帶來衝擊，並引發日本半導體產業產生質變，逐步擴大委外訂單，朝向專業分工發展

業者分析指出，日本這波重振半導體產業的商機，對於台灣業者並非雨露均霑，製造技術領先的台積電將是最大受惠者；檢測業者在先進製程材料分析方面，相對日本對手更具豐富經驗，也可望從中受惠。至於設備和材料方面，日本廠商具寡占或領先地位，台廠相對沒有利基。

業者進一步表示，日本面臨少子化問題，尤其半導體產業多年營運慘淡，有別於台積電在台灣是許多畢業生心目中求職的理想目標；日本優秀年輕人工作是以金融、商業為優先考量，缺人才將是日本半導體業未來發展可能面臨的挑戰。

因應未來半導體人才需求增加，熊本大學將成立相關科系，培訓專業人才。業者表示，人才問題需要時間解決；此外，日本勢必要引進國外人才。

日本地震頻繁，今年1月1日石川縣能登地方發生規模7.6強震，多家廠商營運受到影響，矽晶圓廠環球晶日本子公司出貨延遲，影響1月營收表現。業者說，半導體廠應分散風險，不要將廠房集中設立於同一地方。

日本半導體產業沒落20、30年，半導體設備及材料領域實力依然強大，且有市場出海口，包括汽車及家電等領域；加上政府積極政策優惠補助，且執行力強，引進台積電在熊本設廠，補齊半導體製造的缺口。業者預期，在這波全球搶建自主半導體產業鏈的風潮中，日本將比美國及歐洲更可能成功。

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