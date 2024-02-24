快訊／日本政府正式拍板　補助7320億日圓興建台積電熊本二廠

記者張寧倢／綜合外電報導

台積電熊本廠今（24）日舉行開幕典禮，最快有望10月投產。日本首相岸田文雄透過預錄影片致賀並表示支持台積電興建熊本二廠。經濟產業大臣齋藤健會後也正式宣布，日本政府將對二廠補助7320億日圓（約新台幣1538億元）。

▲台積電熊本廠24日舉行開幕典禮，圖為廠區門口外觀。（圖／記者高兆麟攝）

根據日本TBS電視台報導，日相岸田文雄24日在預錄影片中表示，半導體是實現數位化與去碳化不可或缺的關鍵科技，為了完善先進半導體的國內製造基礎，日本政府史無前例地提供大膽支援，這對於日本半導體產業與半導體客戶相關產業是重要的一大步，樂見台積電將日本廠當作全球佈局策略的重要基地。

此前，日本政府已經通過決議補助台積電熊本一廠最高4760億日圓（約新台幣1000億元），改善法規與程序並允許工地一周7天、每天24小時日夜不間斷施工，有助於熊本一廠更快完工。

據日媒報導，開幕式結束後，日本經濟產業大臣齋藤健也宣布，政府已拍板補助最高7320億日圓（約新台幣1538億元）興建熊本二廠，補助金額遠遠超過一廠。有關二廠預定地點，齋藤健則表示不方便透露。

此前，台積電已宣布今年底將擴建熊本二廠，將由索尼（SONY）、豐田（Toyota）、電裝株式會社等共同投資，目標於2027年投產，加上今天開幕的熊本一廠，合計投資額將達到3兆日圓（約新台幣6300億元），日本政府補助總額則增至1.2兆日圓（約2520億元）。