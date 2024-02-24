俄烏開戰滿2年！4西方領袖搭火車到訪基輔　重申對烏克蘭支持

▲ 范德賴恩親自PO出到訪基輔的照片。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄烏戰爭今（24）日屆滿2周年，烏克蘭各地將舉行紀念儀式。4名西方領袖選在這天到訪基輔，表達對烏國的支持，並在烏軍面臨物資短缺之際重申援烏的承諾。

Glad to hand over 50 new vehicles funded by the EU to the Ukrainian police.



They will help them in their daily work.



To bring security and stability in the territories liberated by the brave Ukrainian Armed Forces, and support the population.



This is EU solidarity in action. pic.twitter.com/lnEpNWI82V — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 24, 2024

根據《路透》，義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）、加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）、比利時總理德克魯（Alexander De Croo）及歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）等4人，連夜乘火車從烏克蘭鄰國波蘭出發，24日抵達基輔，對烏國表示支持。

范德賴恩發文證實，她在基輔「慶祝烏克蘭人民非凡的抵抗」，「我們比過去任何時候都堅定地與烏克蘭同在，在財政、經濟、軍事和道德上都是，直到這個國家終獲自由。」

梅洛尼與杜魯道此行將與烏克蘭總統澤倫斯基簽署安全協議，內容與澤倫斯基近期和法國、德國達成價值數十億美元的協議相同。然而，美國總統拜登承諾的610億美元對烏援助受國會共和黨人阻撓，為基輔戰勝的希望蒙上一層陰影。

開戰以來，儘管俄羅斯在應對西方制裁及日漸依賴中國的過程中付出龐大代價，卻有更多人口補充兵力，也有更多軍事預算；而烏克蘭的處境隨著戰爭拉長愈發不穩，村莊和城鎮被夷為平地，士兵精疲力竭，彈藥所剩無幾。

俄軍本月取得9個月來最大勝利，攻占烏東城鎮阿夫迪夫卡（Avdiivka），長達數月的致命爭奪戰告一段落。但澤倫斯基本周向外交官發表談話時仍堅定表示，「我相信勝利正等著我們」，「尤其感謝各位的團結與支持」。