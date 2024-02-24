玩具車時速飆破148公里！　大學生「超狂改造」破金氏世界紀錄

▲ 德國一名電機工程系學生將玩具車改裝成跑車，以時速148.454公里打破金氏世界紀錄。（圖／翻攝自YouTube／Guinness World Records）

圖文／CTWANT

玩具車變跑車！德國一名電機工程系的學生，耗時10個月將兒童玩具車改造成時速飆破148公里的跑車，成功刷新了金氏世界紀錄。

綜合外媒報導，金氏世界紀錄於Instagram和YouTube等平台公布一段改裝玩具車的影片，而這個作品由就讀於德國富爾達應用科學大學（Fulda University of Applied Sciences）的學生保羅（Marcel Paul）製作。他花費了10個月，以時速148.454公里打破了「最快騎乘玩具車（改裝）」（Fastest ride-on toy car (modified)）的紀錄。

從影片畫面可以看到，保羅身著防護裝備，頭上也戴著安全帽和攝影機，由於玩具車的車體太小，他幾乎是以平躺姿勢來駕駛。

據悉，保羅的創作動機來自經典電影《回到未來》（Back to the Future），電影中主角與教授乘坐的時空旅行車時速就達到約142公里。後來保羅也藉著自己的創造力、毅力與技術，順利在霍根海姆跑道上實現他的目標。

對於這樣的成就，不僅吸引大量網友誇讚他的「狂野」，亦表達出欽佩與敬畏，而富爾達應用科學大學也在校方的官方網站上分享對這則喜訊的欣慰之情。

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