英鋼琴家反擊值拉滿！穿上「青天白日」再槓小粉紅　力挺台灣網嗨爆

▲卡瓦納被小粉紅騷擾後,展開了一系列反擊行動,24日更直接將台灣國旗穿上身表示挺台立場。(圖/翻攝自Facebook、YouTube)

記者葉睿涵/編譯

英國鋼琴家卡瓦納(Brendan Kavanagh)此前在車站直播彈奏時,突遭一群中國「小粉紅」騷擾,要求他停止拍攝。這起事件不僅在網上引發熱議,更令卡瓦納生出逆反心理,多次作出反擊行動表達抗議,這次他更直接將台灣國旗穿上身,來表達「挺台」立場。

這一系列事件必須追溯到1月份的一起糾紛。當時,卡瓦納正在倫敦聖潘克拉斯車站(St Pancras International)彈琴,不料一群手持五星紅旗的中國「小粉紅」卻突然上前,以保護肖像權為由,要求卡瓦納停止拍攝,雙方隨後爆發口角,而現場的紀錄畫面也在網上引發熱議。

事後,卡瓦納多次重返現場,以激進行為對小粉紅展開反擊。他不僅在車站拿出「小熊維尼玩偶」和「維尼畫像」諷刺中國,甚至還高舉超巨大的中華民國國旗,表達「挺台」立場。

2月24日,卡瓦納展開了新一波反擊行動,在Facebook上傳自己穿著印有台灣「青天白日滿地紅」國旗的黑色上衣,以英文寫道,「今晚在車站炫耀我的新T恤。」(Showing off my new T shirt this evening in the station.)

卡瓦納的照片在網上曝光後,短短一小時就吸引了逾萬人按讚。不少台灣網友在朝聖之餘,也紛紛留言笑稱,「你辱華上癮了」、「槓翻小粉紅」,而藝人柯宇綸也留言寫道,「2個中國1個台灣」(Two China and one Taiwan)。