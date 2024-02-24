台積電熊本廠下午開幕！　年底量產成為「日本最先進晶圓廠」

▲ 台積電熊本廠即將舉行開幕典禮。（圖／路透）

文／中央社記者張建中、楊明珠熊本24日電

台積電熊本廠今天（24日）開幕，將創下多項紀錄；熊本廠是台積電首度與日本業者合資設廠、首座台積電日本廠，也是台積電近年全球布局中首座開幕的海外晶圓廠。年底量產後將成為日本最先進的邏輯晶圓廠。

台積電熊本廠位於日本熊本縣菊池郡菊陽町，所在地原本是一片農田，如今一條馬路隔著高科技晶圓廠與大片高麗菜田，形成強烈對比。

廠區有兩棟建築，晶圓廠外牆採白色設計，辦公大樓則是大片透明落地窗，台積電員工從辦公室就可一覽阿蘇山美景，中間有空橋連通，外圍還有植物造景。

台積電熊本廠自2022年4月動工，在日本政府補助政策積極落實，以及在地建設廠商等夥伴合作下，20個月就快速完工開幕，預計今年底量產。業者指出，熊本廠大多複製台積電台灣晶圓廠設計，也有利於加速建廠時程。

熊本廠是由台積電與日本索尼半導體和電裝株式會社合資成立的JASM所設立，這是台積電首度與日本企業合資設廠，同時也是台積電在日本的首座晶圓廠，第4季量產12奈米、16奈米、22奈米及28奈米製程，將成為日本最先進的邏輯晶圓廠。

台積電今年2月進一步宣布在熊本擴建，2024年底開始興建第2座晶圓廠，2027年底量產，增加提供6奈米、7奈米及40奈米製程技術，並引進豐田汽車入股JASM。

台積電美國亞利桑那州廠預計2025年上半年量產4奈米，德國德勒斯登廠將於2024年第4季開始興建，2027年底量產。熊本廠是台積電近年全球布局進展最快速的海外晶圓廠。

熊本地下水資源充沛，有助於半導體業發展，索尼（SONY）有在當地設廠，市調機構集邦科技認為，水資源是台積電選定熊本設廠的主要考量要素之一。

為保護地下水源，台積電熊本廠規劃超過30種廢水分流系統，用水回收率75%以上，還委託業者試抽當地1萬2000噸地下水，經自來水公司在周邊約20處地點檢測地下水位，並沒有出現問題。

台積電熊本廠目前員工超過1000人，預計年底量產時，員工人數將增至1700人。台灣外派員工約300、400人，大部分日本當地員工也都被安排到台灣接受為期6到9個月的訓練。

因距離台灣近，從桃園機場直飛熊本僅約2小時，且生活習慣與台灣相近，台積電對外派熊本的員工還提供津貼、租屋補助等，福利優厚，當開放申請外派熊本時，員工參與情況相當踴躍，要經過面試篩選。

熊本廠區前道路僅是一線道，上班時間塞車情況嚴重，台積電員工自宿舍開車上班，10至15分鐘的車程，卻要耗費1小時才能抵達工廠。經與鄰近的索尼（SONY）商討對策後，塞車情況已有改善。

台積電熊本廠備受日本各界矚目，看好將帶動半導體產業群聚效應，在日本重振半導體產業扮演關鍵角色，預期至2030年可望為熊本及日本九州地區帶來數十兆元經濟效益。（編輯：郭無患）