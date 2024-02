造價數億美元！烏軍宣布擊落俄羅斯A-50預警機　1個多月內第2架

▲ 俄羅斯A-50預警機造價上看數億美元。(圖/路透)

記者陳宛貞/綜合外電報導

烏克蘭軍方聲稱,23日擊落一架造價數億美元的俄羅斯A-50「熊蜂」預警機(Beriev A-50),已經是1個多月以來第二次。俄方對此尚未回應,親俄軍部落客則稱是被友軍誤擊。

綜合《路透》及BBC,烏克蘭空軍司令歐勒什丘克(Mykola Oleshchuk)在Telegram宣布23日擊落敵機,「呼號『巴揚』(Bayan)的A-50已經完成最後一趟飛行!」

烏軍消息人士說明,這次行動由空軍和情報部門執行,A-50在俄國領土上被擊落,當時位在頓河畔羅斯托夫(Rostov-on-Don)和克拉斯諾達爾(Krasnodar)之間,距離前線200多公里。網路曝光的畫面拍下A-50墜機後竄出巨大火焰和濃厚黑煙,照亮夜空的畫面。

Ministry of Defense of Ukraine has officially announced the downing of a Russian A-50 aircraft over the Sea of Azov



The A-50 is a Russian long-range radar detection and control aircraft used by Russia to coordinate attacks with its strike aircraft and identify Ukrainian… pic.twitter.com/sKLmafxBNK