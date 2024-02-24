彭博：台積電熊本廠3件事「歐美難複製」　24小時輪班工地如不夜城

▲台積電位於日本熊本的半導體工廠。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

台積電熊本廠今（24）日開幕，今年有望投產。彭博（Bloomberg）報導，一座晶圓廠通常需3年才能建成，台積電熊本廠只花了2年，進度令人難以置信。報導分析，台積電日本設廠成功有三大要素，包含高效率的政府支持、嚴格的施工時間表，以及全國各地湧向基地的低成本勞動力，在歐美等其他地方難以複製。

根據彭博指出，台積電24日將正式啟用熊本廠，也已宣布計畫擴建熊本二廠，並正在考慮打造可生產先進3奈米晶片的第三座晶圓廠。在疫情供應短缺與地緣政治緊張加劇後，各國爭相發展本土製造晶片，儘管美國也向台積電招手，但由於工會衝突等問題，台積電已經延後在亞利桑那州兩座工廠的開幕日期，日本如今顯然搶奪了先機。

報導稱，台積電在日本的成功融合了多項不容易在其他地方複製的因素，包含政府提供高效率的支持、嚴守建設施工時程、低成本勞動力從日本各地湧入熊本，且工地每周7天、連續24小時日夜輪班施工。廠區所在的菊陽町居民還戲稱熊本廠工地是「不夜城」。

《晶片戰爭》（Chip War）一書作者米勒（Chris Miller）表示，「台積電在亞利桑那州與在熊本設廠的情況對比相當驚人。雖然日本政府不太聲張，但支持程度卻可能比美國和歐洲來得更高。」

▲台積電熊本廠外觀。（圖／路透）

台積電也表示，能在日本順利設廠要歸功於供應商、客戶、商業夥伴、政府與學界的支持，不過，台積電在不同國家的計畫「在本質上無法被比較」。台積電認為，若與日本最具代表性的企業合作，未來將走得更平坦，於是與經濟產業省的政府官員一同接洽了索尼（SONY），最終索尼同意以不到20%股份成為熊本廠的股東。

索尼自2001年起就在熊本菊陽町生產傳感器，與當地社區有20年的深厚連結，也為台積電建廠提供了有力支援，從一開始從中接洽購置土地，到後來協助解決包含供水用電、尋找工程師以及獲取許可與執照等其他挑戰。另外，台積電選擇了擁有184年歷史的鹿島建設作為熊本廠工程的總承包商，開出優渥條件吸引工人。

日本經濟產業省迅速同意補助台積電熊本廠約80億美元建設的一半費用，經產省IT部門主管金指壽（Hisashi Kanazashi）向彭博表示，「所有人都認為日本提供財政支援太少、太慢；我們衷心為此感到遺憾，這也是為什麼我們意識到（支援）速度的重要性。」