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男罹癌找小三！服抗癌劑配壯陽藥　「精盡人快亡」就是要外遇

【有聲新聞】男罹癌找小三　服抗癌劑配壯陽藥！「精盡人快亡」就是要外遇

▲男罹癌後仍堅持服抗癌劑配壯陽藥找小三。（示意圖）

圖文／鏡週刊

由韓星朴敏英主演的《和我老公結婚吧》韓劇，近日掀起許多網友對於「外遇」議題的討論，片中由朴敏英飾演的人妻在罹癌後，發現自己的老公和好友外遇，最後朴敏英飾演的人妻被害死，但她獲得重生機會而復仇。不過在現實生活中，卻有著比戲劇更狗血的真實人生。

據南韓《NEWS 1》報導，韓國律師趙仁燮（音譯）近日就在自家YouTube頻道分享一則案例，故事中的老公罹癌，雖然他身體因病痛而虛弱，但他仍堅持出軌找小三。而且誇張的是，這位老公一邊要服用抗癌藥物，還一邊吞壯陽藥，簡直是不要命，但他依舊享受同時被妻子與小三照顧的感覺。

據悉這位老公的妻子，相當細心盡力照顧老公，但妻子也發現，老公的病況不但沒有好轉，而且還每況愈下。後來才驚覺，原來老公不只找了小三，還違背醫囑吃壯陽藥。

趙仁燮就說，只要是當事人有心想外遇，任何場合與機會都能發生出軌事件。另外他也指出，綜觀過去案例，最常發生外遇的場合就是「運動」，包括打桌球、羽毛球、登山、劍道、跆拳道、健身房等運動場合，「發生出軌的人真的很多」。另外像是需要夫妻共同出席的場合，往往也是出軌的「最佳時機」。

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