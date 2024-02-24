美軍阿帕契直升機「訓練時墜毀」　機上2國民兵罹難

▲美軍AH-64「阿帕契」直昇機。（示意圖／路透社）



記者張方瑀／綜合報導

美軍一架AH-64阿帕契直升機（AH-64 Apache）23日下午在密西西比州（Mississippi ）進行例行訓練飛行時墜毀，造成2名國民兵罹難，軍方尚未透露事故原因。

根據CBS、CNN報導，密西西比州國民警衛隊（Mississippi National Guard）航空辦公室在聲明中證實，有一架AH-64阿帕契直升機23日下午2時左右，在密西西比州布納維爾（Booneville）附近墜毀，造成機上2名國民兵罹難。

密西西比州國民兵指出，當時正在進行例行性的飛行訓練，安全人員正在墜機現場與地方當局合作搜救。密西西比州州長李維茲（Tate Reeves）後來證實國民兵殉職消息，但未透露2人身分，「密西西比州永遠感謝他們的服務，我們永遠不會忘記他們。」

CNN報導，在此次意外之前，美軍已發生多起軍機墜毀事件，本月初美軍陸戰隊一架CH-53E「超級種馬」（Super Stallion）軍用運輸直升機在加州聖地牙哥（San Diego）郊外墜毀，造成機上的5名美軍陸戰隊員罹難。

去年11月美軍一架魚鷹式直升機（V-22 Osprey）在日本外海墜毀，造成機上8人罹難，當時美國軍方宣布，魚鷹式直升機機隊將全面停飛。去年4月，美軍2架AH-64阿帕契直升機在阿拉斯加州墜毀，造成3人罹難、1人受傷。