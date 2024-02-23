　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

尼坦雅胡首提戰後計畫　由非哈瑪斯巴勒斯坦人治理加薩

▲▼以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）。（圖／路透）

▲以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）。（圖／路透，下同）

文／中央社

以色列媒體今天報導，總理尼坦雅胡提出一項戰後加薩計畫，內容設想加薩是由與巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯或其外國支持者沒有關連的巴勒斯坦當地官員治理。

法新社報導，尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）昨晚向他的安全內閣提出的這項計畫還規劃以色列軍隊對哈瑪斯（Hamas）堅持不懈進行戰爭，直到達成解散哈瑪斯和伊斯蘭聖戰組織（Islamic Jihad）、確保釋放所有仍被囚禁在加薩的人質等關鍵目標。

「以色列時報」（The Times of Israel）引述尼坦雅胡計畫的主要內容報導，戰爭結束後，加薩民政事務將由「擁有行政經驗的當地官員」負責，這些官員「和支持恐怖主義的國家或實體無關」。

▲▼以色列士兵在加薩行動。（圖／路透）

根據這項計畫，即使在戰爭結束後，以色列軍隊也將擁有可以在加薩各地作戰的「無限度自由」，以防止恐怖活動捲土重來。

報導指出：「這項計畫表明，以色列將推進已經在進行的計畫，在加薩走廊邊界巴勒斯坦一側建立安全緩衝區。」報導並表示，「只要有安全需要」，這個緩衝區就會一直存在。

計畫中還設想以色列保安人員從陸地、海上和空中掌控「整個約旦以西地區」，「以防止（約旦河西岸和）加薩走廊的恐怖主義元素更形鞏固，從而挫敗他們對以色列的威脅。」

ET快訊
北市工地路面塌陷原因曝光！蔣萬安：緊急回填

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

尼坦雅胡首提戰後計畫　由非哈瑪斯巴勒斯坦人治理加薩

台灣企業家引領「第四次工業革命」！美媒：華爾街都為他們瘋狂

台積電設廠地價飆漲！熊本居民嗨喊「像中樂透」　餐廳業績翻倍

輝達市值暴漲　美財經名嘴讚「黃仁勳比馬斯克更有遠見」

赴泰旅遊前先登記！外國觀光客傷亡補助　泰政府最高賠100萬泰銖

特斯拉訂4000顆派「大型棄單」！　矽谷烘焙店老闆稱損失破50萬元

普丁親駕「圖-160M轟炸機」飛30分鐘！可搭載核彈頭　恫嚇意味濃厚

23歲櫻花妹懷孕入住旅館「退房肚子卻消風」　垃圾桶翻出嬰屍

日本Uber Eats推機器人外送　3月東京率先上路

曾獲年度教師！媽放火「殺4年幼子女」最小2歲　臉書才發開心合照

魔術師表演瞬間移動3榴槤　菜蓋關上「憑空換位」網嚇翻

Toyz放話求婚「爆穩交篠崎泫」！　曾告白「太喜歡妳」親揭真相

李宗瑞花燈連3年參賽　2024燈會新作獲特優！

哈士奇從飼主背後搶食　她嚇傻漢堡秒被吞光...

男特地北上排買整本刮刮樂　見身障伯沒領到...暖心讓出

台灣生活成本遠高於美國　男揭買房購物對照差很大

除夕夜跑外送會賺多少錢？

媽切菜太大聲橘貓超害怕　原地端正坐好完全不敢動

教授演示「吸氦氣變聲」　戲弄同學:開關根本沒開

廣東瀝心沙大橋被船撞成兩截，有車輛落水

尼坦雅胡首提戰後計畫　由非哈瑪斯巴勒斯坦人治理加薩

台灣企業家引領「第四次工業革命」！美媒：華爾街都為他們瘋狂

台積電設廠地價飆漲！熊本居民嗨喊「像中樂透」　餐廳業績翻倍

輝達市值暴漲　美財經名嘴讚「黃仁勳比馬斯克更有遠見」

赴泰旅遊前先登記！外國觀光客傷亡補助　泰政府最高賠100萬泰銖

特斯拉訂4000顆派「大型棄單」！　矽谷烘焙店老闆稱損失破50萬元

普丁親駕「圖-160M轟炸機」飛30分鐘！可搭載核彈頭　恫嚇意味濃厚

23歲櫻花妹懷孕入住旅館「退房肚子卻消風」　垃圾桶翻出嬰屍

日本Uber Eats推機器人外送　3月東京率先上路

曾獲年度教師！媽放火「殺4年幼子女」最小2歲　臉書才發開心合照

海軍敦睦支隊國內航訓　3月靠泊各大港口開放參觀

世界級4大花景！粉色星形城郭、最大鬱金香園美翻　加碼日韓賞櫻地圖

台積電熊本廠今開幕　牽動日本未來10年半導體發展

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

國際熱門新聞

輝達飆逾16%登「美股之最」　道瓊漲456點破39000點大關

台積電來了！日媒：日本復活號角響起

23歲櫻花妹懷孕入住旅館「退房肚子卻消風」

愛子公主嬰兒肥消了！激似雅子皇后

飛機沒「第4、13、14、17排座位」原因曝

這款「監視器」爆安全漏洞　陌生人家中畫面隨便看

大馬3母女吊風扇下死亡「丈夫被捕」

黃仁勳：輝達為中國市場開發2新款AI晶片

日工商界領袖：盼台積電救熊本

英男遊泰「找7變性人」大開性愛趴！嗨完被砍住院

熊本超市推薦這款泡麵　台網友激動了

女優「上下晃動」太性感　被趕出健身房委屈

刮中1千多萬元太嗨　男把彩券忘在商店

巴西19歲網美爆遭男網紅性侵　強迫脫衣錄影

更多熱門

相關新聞

以色列今派情報官員赴巴黎　出席停火談判

以色列今派情報官員赴巴黎　出席停火談判

以軍22日夜間空襲造成加薩120人死亡，南部城市拉法（Rafah）發生大規模空襲，國際社會紛紛勸阻地面進攻之際，以色列23日將派代表參加在法國巴黎舉行的談判，為停火及釋放人質帶來希望。

加薩29313死　240萬人處於饑荒邊緣

加薩29313死　240萬人處於饑荒邊緣

以將進攻拉法　拜登更頻繁催促停火

以將進攻拉法　拜登更頻繁催促停火

20歲英女海島度假　慘被以色列5男性侵

20歲英女海島度假　慘被以色列5男性侵

威廉王子罕見發聲　呼籲以哈停火

威廉王子罕見發聲　呼籲以哈停火

關鍵字：

尼坦雅胡以色列巴勒斯坦哈瑪斯

讀者迴響

熱門新聞

即／台東龍過脈3歲失蹤女童「已找到遺體」

即／彰化9歲妹昏迷指數降為3！　彰基：承擔所有醫療費用

阿伯有事沒接送！彰化3姊弟放學慘遭休旅車撞飛

獨／家長帶武士刀到校談判　師生驚魂1.5hrs

元宵節12禁忌曝　命理師警告：做錯1事恐窮整年

傳播妹遭火鍋毀容！連私密處也燙傷　女經紀僅判刑8月

警專女學生被強制驗尿　5星飯店貼毒趴照辯：是鹽巴

選哪隻貓咪超準心測！看透你內心深處的隱藏屬性

唐吉訶德驚見「史上最強小廢物」　網笑：無人可超越

警專生開毒趴高調PO網　學長看不下去：快去抓她

晚安小雞有救了！知情人士爆有「貴人相助」

28歲正妹網紅癌逝！最後告誡粉：不要叫外送

女中士約砲人夫排長　逢甲門口下跪洗門風

T-ara、4Minute、IU歌都他做的！新沙洞老虎斷氣身亡　享年40歲

跟Toyz爆熱戀「篠崎泫深夜崩潰發聲」

更多

最夯影音

更多
魔術師表演瞬間移動3榴槤　菜蓋關上「憑空換位」網嚇翻

魔術師表演瞬間移動3榴槤　菜蓋關上「憑空換位」網嚇翻
Toyz放話求婚「爆穩交篠崎泫」！　曾告白「太喜歡妳」親揭真相

Toyz放話求婚「爆穩交篠崎泫」！　曾告白「太喜歡妳」親揭真相

李宗瑞花燈連3年參賽　2024燈會新作獲特優！

李宗瑞花燈連3年參賽　2024燈會新作獲特優！

哈士奇從飼主背後搶食　她嚇傻漢堡秒被吞光...

哈士奇從飼主背後搶食　她嚇傻漢堡秒被吞光...

男特地北上排買整本刮刮樂　見身障伯沒領到...暖心讓出

男特地北上排買整本刮刮樂　見身障伯沒領到...暖心讓出

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面