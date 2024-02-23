23歲櫻花妹懷孕入住旅館「退房肚子卻消風」　垃圾桶翻出嬰屍

▲女嫌在旅館入住多日，離開前將嬰兒屍體棄置在公用垃圾桶內。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本大阪府大阪市一間商務旅館的工作人員22日在公用垃圾桶內發現一具男性嬰屍，男嬰的臍帶還連在肚臍上，疑似出生沒多久便死亡。警方事後鎖定一名23歲女子，而她也坦承男嬰是自己產下且遺棄的。根據旅館員工表示，女子入住時是大肚子，但22日上午退房時肚子卻已經消風，當時雖然覺得奇怪，但沒有太過在意，沒想到竟是在此產子棄屍。

根據MBS NEWS報導，警方22日上午10時半左右接獲大阪市中央區一間商務旅館的男性員工通報稱，「旅館內的公用垃圾桶有人遺棄嬰兒。」警方獲報後趕往現場，並在7樓電梯旁的垃圾桶發現一個塑膠袋，塑膠袋內則是一具被以毛巾包裹住的嬰兒，但是已經全身冰冷，送往醫院後被宣告死亡。

男嬰的身上並無其他明顯外傷，並且為全裸，臍帶也還連在肚臍上，疑似出生沒多久便死亡。而根據法醫相驗結果，死因為胎便吸入症候群，死亡時間為2月20日，也就是遺體被發現的2天前。法醫表示，男嬰可能是因為分娩時間太長，被卡在產道內太久，導致吸入胎便死亡。

警方經調查鎖定一名22日上午退房的23歲女子，根據旅館員工表示，該名目測約20多歲至30多歲的女子在嬰屍被發現的4天前入住，在辦理入住時大腹便便，但是22日上午退房時肚子卻已經「消風」，十分可疑。

警方隨後找到該名女子，並發布逮捕令，而女子也坦承犯行，不過她目前因為身體狀況不佳，正在醫院住院接受治療。