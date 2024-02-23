普丁親駕「圖-160M轟炸機」飛30分鐘！可搭載核彈頭　恫嚇意味濃厚

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯總統普丁近日親自登上可搭載核彈頭的極音速戰略轟炸機圖-160M（Tu-160M），擔任副駕駛完成一趟約30分鐘的飛行。外媒分析，此舉除了為在總統大選前拉抬形象，也是為了在俄國與西方緊張之際警告世人，俄國擁有強大的核實力。

▲ 普丁穿上飛行服，親自駕駛圖-160M。（圖／路透）

《美聯社》報導，普丁身穿飛行服，在喀山市（Kazan）一家專門製造重型轟炸機的製造商機場登上這架圖-160M。該工廠已接到國家訂單，生產於1980年代首飛的圖-160（Tu-160）現代化版本。

普丁22日駕駛的就是首批改裝後的轟炸機之一，配備新的引擎和航空電子設備，命名為圖-160M。他以副駕駛身分完成一趟30分鐘飛行，事後向記者大讚這架新飛機「非常出色」，和舊款比起來改進許多。

這是他生平至少第3次駕駛戰機，此前曾於2000年擔任副駕駛，開蘇愷-27（Su-27）飛往車臣；2005年也在軍演中以副駕身分駕駛圖-160。

現年71歲的普丁幾乎篤定將贏得3月17日的俄國總統大選，報導分析，他選在這個時間點親自駕駛圖-160M，似乎是為在大選前拉抬形象，且在因烏克蘭戰爭與西方關係緊張之際，此舉恫嚇意味濃厚。