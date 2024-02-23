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加薩未來6個月恐死8.5萬人　美英團隊估算以哈戰火3大情境

▲▼ 以巴衝突,以哈戰爭,加薩。（圖／路透）

▲自2023年10月7日以來，加薩超過2.9萬人死亡。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國約翰霍普金斯大學、英國倫敦衛生與熱帶醫學學院的流行病學家發現，若以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯之間的戰爭升級，加薩未來6個月恐怕將有超過8.5萬人因受傷與疾病死亡，即便在最樂觀的立即停火情況下，估計仍將有6500名加薩人喪命。

綜合紐約時報、ABC新聞等報導，加薩地區在戰爭爆發之前約有220萬人口，根據哈瑪斯控制的加薩衛生部數據，自2023年10月7日以來，已經有超過2.9萬人在加薩死亡。為了瞭解這場衝突在未來可能造成的死亡人數，美英研究團隊依據數據建立模型，針對3種情境進行估算。

結果發現，若衝突升級，加薩地區半年內會有8.5萬名民眾因受傷、疾病死亡；若衝突程度與人道援助維持現狀，未來6個月會有5萬8260人過世，但若爆發傳染病，死亡人數可能攀升至6萬6720人；在最樂觀的情況下，也就是立即停火且未爆發傳染病，接下來仍可能會有6500人因戰爭爆發過世。

研究團隊納入考量的死亡原因除了外傷、傳染病，也包含孕產婦、新生兒以及人們因為衝突無法繼續接受藥物或透析治療等的非傳染性疾病因素。

倫敦衛生與熱帶醫學學院流行病學和國際衛生教授弗朗西斯科（Francesco Checchi）表示，上述研究並非旨在傳遞政治訊息或做宣傳，透過分析就能量化停火帶來的潛在影響，政策制定者應該要認知到這些情境的死亡人數範圍。

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