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拜登會面納瓦尼妻女　美宣布對俄新一輪制裁「包含普丁本人」

▲▼拜登22日會見俄羅斯已故反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）的遺孀尤莉雅．納瓦納亞（Yulia Navalnaya）與女兒。（圖／路透）

▲拜登22日會見俄羅斯已故反對派領袖納瓦尼的遺孀尤莉雅．納瓦納亞（Yulia Navalnaya）與女兒達莎（Dasha Navalnaya）。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

俄羅斯總統普丁的「頭號政敵」、反對派領袖納瓦尼（Alexey Navalny)）在獄中身亡。美國總統拜登22日與納瓦尼的遺孀和女兒在加州會面，與此同時，美國政府準備對俄羅斯實施新一輪制裁，財政官員透露將涉及500多個制裁目標。拜登說，普丁本人也將受到制裁，因為普丁該為納瓦尼的死亡負責。

根據CNN報導，白宮聲明證實，拜登22日在加州參加政治募款活動期間，與納瓦尼的遺孀尤莉雅．納瓦納亞與女兒達莎見面，拜登對於「納瓦尼的非凡勇氣，以及他在對抗貪腐和追求法律上人人平等、自由民主的俄羅斯而留下的遺產」表達敬意。

拜登表示，這些遺產將透過俄羅斯與全世界民眾的哀悼與對自由、民主、人權的奮鬥而延續下去。他說，納瓦尼遺孀將繼續戰鬥下去，不會放棄。達莎目前正就讀於美國史丹佛大學（Stanford University）。

在俄烏戰爭將滿2年之際，拜登在會面時表明，美國政府23日將宣布對俄羅斯實施新的重大制裁，以回應納瓦尼之死，以及俄羅斯對烏克蘭的壓迫、侵略與殘酷的非法戰爭。拜登會後還表示，對納瓦尼之死負有責任的普丁也將受到制裁，「明天我們將宣布對普丁的制裁」。

美國財政部副部長艾迪波（Wally Adeyemo）22日接受路透社採訪時表示，美國與其他國家合作採取的新一輪制裁將涉及500多個目標，包含那些幫助俄羅斯獲取所需產品的俄國軍工聯合實體與第三國公司。他說，「制裁與出口管制是為了讓俄羅斯放慢腳步，讓他們更難掌控在烏克蘭的戰爭。」

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