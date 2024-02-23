曾獲年度教師！媽放火「殺4年幼子女」最小2歲　臉書才發開心合照

▲ 普雷瑟爾和4名子女。（圖／翻攝自GoFundMe）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國密蘇里州一戶民宅發生大火，一名女老師和4名子女命喪火場，警方調查卻發現是她親手點燃床墊，殺害孩子後輕生身亡，犯案前不久還曾PO出一家人開心合照，疑似因與前夫、前男友的官司纏身而痛苦不堪，釀成悲劇。

根據《紐約郵報》，39歲女子普雷瑟爾（Bernadine "Birdie" Pruessner）和9歲雙胞胎女兒、5歲兒子和2歲么女19日在佛格森（Ferguson）的家中死於火災。聖路易郡警方21日證實，這起事件被定調為謀殺後自殺案，「普雷瑟爾是故意點燃床墊，而床墊是火災的源頭」，現場還有一張紙條，透露普雷瑟爾想結束自己和孩子的生命。

案發幾小時前的19日凌晨0時15分，普雷瑟爾才在臉書發文寫道，「所有孩子都平靜地睡在我床上」，「知道我如此深愛他們，願意為他們做任何事」，「這是我最愛的時刻」。

普雷瑟爾生前在社區大學任教，2013年曾獲美國優秀教師認證委員會授予密蘇里州年度教師獎，18日還在臉書PO出和孩子的自拍照，「我很幸運能夠成為他們的媽媽」，還寫下「把今天活得像生命中的最後一天吧！」

家屬在募資平台GoFundMe頁面上說明，普雷瑟爾因和雙胞胎女兒生父的官司，狀態很糟糕。根據法庭紀錄，普雷瑟爾和前夫大衛（David Pruessner）於2017年離婚後，大衛去年提出申請，阻止普雷瑟爾搬家，此後開始共同撫養雙胞胎。

普雷瑟爾還面臨和前男友斯派德（Jared Spader）的監護權官司，也就是她兒子和么女的生父。

家屬提到，普雷瑟爾認為前夫和前男友不重視孩子，而官司繁瑣又看不見盡頭，「她每向前一步，他們就會詆毀或破壞她身為母親的角色。」

普雷瑟爾的律師則透露，她年收入不到6萬美元（約新台幣189萬元），還在努力支付訴訟費用，但不認為她會傷害孩子，稱警方認定她謀殺後輕生「非常奇怪」。

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