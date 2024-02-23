基隆NET爭議市府今重大宣示　律師批登記違法：已提出異議

記者黃翊婷／綜合報導

基隆東岸商場建物產權爭議持續延燒，基隆市政府將在今日（23日）上午9點30分召開記者會，並發表重大宣布。對此，NET的委任律師陳義文也表示，將在台北召開說明會；他還在臉書發文直指基隆市政府「違法」，NET已依法提出異議。

▲基隆東岸商場建物產權爭議風波未平。（資料照／記者郭世賢翻攝）

基隆東岸商場重新招標，雖然已由微風集團得標，但前得標廠商NET不服，認為基隆市政府招標違法，並登報要求基隆市長謝國樑道歉。謝國樑19日出面解釋，東岸商場屬於基隆市全體市民的資產，一切施政、工作都是以基隆市民的利益為優先，希望前市長、內政部長林右昌出面說清楚，「這個東岸商場產權，到底是不是NET的？」

隨著爭議持續延燒，基隆市政府將在今日（23日）上午9點30分召開記者會，謝國樑將針對「東岸商場事件相關爭議」進行重大宣布。根據《聯合新聞網》報導，基隆市政府人員證實，23日記者會市長將有明確說明；而NET的委任律師陳義文也將在台北召開說明會。

▲謝國樑質疑林右昌讓利NET。（資料照／記者郭世賢翻攝）

陳義文22日晚間透過臉書發文，指控基隆市政府地政局跳過法律、跳過法院，將產權直接登記給市政府，NET在2月19日於基隆市政府地政處查得公告，隔日馬上依照土地法第59條第1項提出異議，基隆市政府地政處理應依法邀集基隆市政府及NET進行調處，再將結果通知雙方，如果有任何一方不服，必須在收到通知後15日起訴，沒有在期限內起訴，才可以依照調處結果辦理登記。

陳義文強調，房屋所有權登記依照土地登記規則第57條第1項第3款規定，如果有產生爭執，地政機關即應「駁回登記之申請」，基隆市政府地政處明知基隆市政府與NET有產權爭議，案件目前也在法院審理中，卻未依法駁回基隆市政府的申請，甚至不惜「違法」配合公告，令人無法接受。

由於此爭議雙方各執一詞，後續會如何發展，仍有待進一步觀察。