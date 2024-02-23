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台美簽署備忘錄　探索國際發展合作機會

▲▼ 美台,台美,美國國旗,台灣國旗。（圖／路透）

文／中央社

駐美代表俞大㵢今天與美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯（Ingrid Larson）共同簽署「台美國際發展合作備忘錄」，支持在健康照護、婦女賦權、資通訊、農業、氣候、能源等領域探索合作機會。

俞大㵢在致詞時表示，國合會與美國國際開發金融公司（DFC）同樣致力在發展中國家推動高品質發展計畫，盼未來透過備忘錄，深化雙方在國際發展援助領域合作，並進一步強化雙方私營部門參與。台灣將持續秉持民主、自由及尊重人權的共享價值，持續與美國及理念相近國家合作。

DFC幕僚長瑞伊（Jane Rhee）透過新聞稿表示，DFC期待透過這份備忘錄的簽署加強與台灣的合作夥伴關係。這項備忘錄將使美台利用各自的工具、資源與能力共同合作，在全球範圍內推動私營部門主導的機會。

「台美國際發展合作備忘錄」將為台美提供平台，以促進私營部門投資機會，促進共同戰略目標並滿足不斷增長的需求，特別是在印太與西半球區域。這項備忘錄將支持在健康照護、婦女賦權、資通訊、農業、氣候、能源、中小企業及基礎建設等領域加強合作。

DFC為美國聯邦政府的開發金融機構，2019年合併美國海外私人投資公司（OPIC）及美國際開發總署（USAID）發展信貸管理局（DCA）所成立，主要提供借貸、保證、直接資本投資及保險予參與發展援助計畫的私部門。

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