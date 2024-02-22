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黃仁勳：輝達為中國市場開發2新款AI晶片　正提供樣品

▲▼輝達（Nvidia）執行長黃仁勳。（圖／達志影像／美聯社）

▲輝達（Nvidia）執行長黃仁勳。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

美國繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）執行長黃仁勳今天透露，輝達為中國市場將推出2款新的人工智慧（AI）晶片，且正提供客戶樣本測試。輝達在中國市場霸位遭美國出口管制影響。

黃仁勳在輝達發布上季財報後受訪時說：「我們正在向客戶提供樣本。（這些晶片）都符合規定，不用（申請出口）許可。我們期待收到客戶的回饋意見。」

黃仁勳還表示：「我們期待...爭取業務。願我們能順利供應（中國）市場。」

黃仁勳並未提及這些晶片或收到樣品的客戶名稱。輝達也未立即回應釐清消息的請求。

半導體研究與顧問公司SemiAnalysis去年11月指出，輝達準備為中國市場推出3款晶片，分別名為H20、L20和L2。根據SemiAnalysis的規格分析，這些晶片包含輝達為了AI工作而開發的最新功能其中大部分，但為了遵守美國的新規定，將一些運算能力減弱。

路透社本月稍早報導，輝達已開始接受H20的預購訂單。H20是輝達為中國市場推出的3款晶片中最強大的，經銷商將售價訂在與中國的華為一款競品相當。

華府去年10月擴大對中國的出口管制，使得輝達的先進晶片銷往中國受到更多限制，造成其在當地業務受到打擊。

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