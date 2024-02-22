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女優當眾開腿「上下晃動」太性感　被趕出健身房委屈：只是在運動

女優當眾開腿「上下晃動」太情色　被趕出健身房委屈：只是在運動。（圖／翻攝自Instagram／madiruve）

▲女子做運動被驅趕。（圖／翻攝自Instagram／madiruve）

記者李振慧／綜合報導

國外女子魯維(Madi Ruvee)是一名成人內容創作者，時常在成人平台OnlyFans拍攝影愛影片，然而日前她在健身房拍攝自己做運動的影片時，突然遭到一名男子驅趕，對方後來還砸壞她的手機，讓她感嘆即使已經2024年，女性還是無法安全。

身為成人女星的魯維，平時也常在TikTok與IG等平台上分享健身與日常生活的影片，然而日前她在健身房進行伸展運動並且拍攝影片時，卻遭到一名男子騷擾。影片中可看到，魯維穿著運動服飾，手上拿著一顆球，正對著鏡頭不斷上下晃動，一名男子突然靠近阻止她。

男子詢問魯維在幹嘛，她回覆自己只是在伸展腿部熱身，然而對方卻不相信，認為她是在拍攝奇怪的內容，要她立即停止，無論她怎麼解釋，對方只說，「你不要在健身房裡面做這種事」。

魯維後來po出手機受損的照片，可看到手機螢幕被人摔破，她委屈表示，大家不能因為她是一名性工作者，就不相信她真的只是在運動。影片在網路上引發討論，許多網友聲援魯維，認為那名男子十分無理，無權把人趕走，不過也有網友認為，魯維的動作的確容易讓人誤會，但男子也不應該動手。

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女優當眾開腿「上下晃動」太性感　被趕出健身房

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