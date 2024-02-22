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新加坡兄妹亂倫！媽放任兒子性侵女兒　判關4年半

▲▼性感女人、女子、性侵、性行為。（示意圖／CFP）

▲母親多次撞見兒子對女兒做出不當行為，知情不報遭判4年半。（示意圖／CFP，圖中人物與本文無關）

記者詹雅婷／綜合報導

新加坡一名男子從小多次性騷擾親妹妹，甚至在20歲那年性侵當時才12歲的她，遭判刑11年半、鞭打7下。然而其實多年來母親都一直知道兒子的行為，多次親眼目睹，但卻知情不報，法官22日判她入獄4年6個月，更斥責她是一名徹底失敗的家長。

綜合聯合早報、8視界新聞網報導，現年45歲的母親早在2010年就發現兒子會對妹妹做出不當行為，撞見當年才13歲的兒子全身脫光、年僅5歲的女兒下體赤裸。母親在質問兒子之後，僅提到她是親妹妹，不應該對她做出「那種事」。

然而兒子並沒有把母親的話聽進去，繼續犯行，同一年再次脫掉妹妹褲子，下體磨蹭她的私處直到射精。事後，母親發現女兒內褲上有精液，再次質問兒子，但也只是告知不能有這種行為。

到了2017年，母親讓當年20歲的兒子與12歲女兒同床，兒子性侵女兒得逞，當母親聽到動靜撞見這一切時，只是再一次提醒她是親妹妹。這一年，兒子性侵女兒3次，同年底女兒發現懷孕，即便診所建議報警、帶女兒前往醫院接受檢查，但母親深怕兒子被抓，什麼也沒有做，反而帶著女兒到馬來西亞墮胎，不過因胎兒已成形遭拒。

母親隱瞞女兒懷孕的事實，要求她曠課、謊稱女兒不舒服要退學，但校方要求提供醫師證明，這才紙包不住火，向校方坦承女兒懷孕。雖然事後發現女兒懷孕是因為與另名網友發生性關係，但也揭露是因為長期遭哥哥非禮性侵，所以結識網友後也開始有不當行為。

母親事後被控知情不報等罪名，即知道女兒被兒子性侵卻沒有舉報兒子，放縱兒子繼續性侵女兒。

法官表示，身為加害者與被害者的母親，理應阻止兒子的行為、保護女兒，但卻沒有出手制止兒子，造成女兒必須一輩子承受被侵犯的結果，斥責她沒有好好教育兒子分辨對錯，未保護好女兒免受性侵，是一名徹底失敗的家長，判處她4年6個月刑期。

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