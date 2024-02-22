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iPhone進水「千萬別插入米缸」！蘋果警告恐弄壞　正確乾燥法曝光

▲▼手機泡水,手機進水,手機弄濕。（圖／CFP）

▲手機進水時，一些人會嘗試插入米缸，加以乾燥。（示意圖／CFP，下同。）

記者吳美依／綜合報導

如果手機不小心弄濕、進水、甚至掉進馬桶裡，許多人會嘗試坊間流傳小撇步，也就是「把手機插入米缸」，藉此達到乾燥效果。但是，蘋果在最新技術支援指南警告，這麼做反而可能損壞手機，內文也公布了正確的處理方式。

《商業內幕》報導，當手機或任何電子設備被弄濕時，常見做法是放進米中，據稱原理是讓未煮熟的穀物協助吸收水分。

不過，蘋果技術支援指南指出，如果微小米粒卡在iPhone接口，可能會對手機造成更多傷害。此外，也不建議用戶把棉花或紙巾等「異物」插入接口，或者使用吹風機等外部熱源去除水分。

▲▼蘋果手機。（圖／CFP）

蘋果指出，如果iPhone充電時出現「液體偵測提示」，最好立刻拔除充電設備，手機接口朝下、面向地板，用手輕拍機體，讓多餘液體排出，然後把iPhone保存於空氣流通的乾燥之處，等待至少30分鐘，再嘗試充電。如果接下來依然出現液體偵測提示，就必須再次拔除充電設備，讓手機完全處於乾燥環境24小時之後，再試著充電。

等待整整一天之後，若iPhone還是跳出液體偵測提示、無法充電，可以把充電頭及充電線全都拔除，再重新插上。如果以上方法都沒有用，可能就需要送修，或者考慮換一支手機了。

儘管如此，iPhone進水之後，仍有很大機率能夠繼續使用。社群媒體流傳影片顯示，iPhone 6被浸泡在水中過後，仍能正常使用，幾年之後，iPhone 11 Pro也通過了類似的防水測試。

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