普丁政敵納瓦尼死法悽慘！　他曝「一拳斃命」重擊心臟導致身亡

▲俄羅斯反對派領袖納瓦尼驚傳在獄中慘遭特工「一拳斃命」擊中心臟死亡。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

俄羅斯總統普丁頭號政敵、反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）傳出本月16日在北極圈內的獄中身亡，外界懷疑他肯定遭到普丁毒手。如今，一名據稱掌握俄國內部情報的維權人士分析，納瓦尼遺體上殘留的瘀傷，再再證明其肯定是遭到特工「一擊斃命」拳擊心臟導致死亡。

根據《紐約郵報》，俄羅斯人權運動家兼流亡人士、古拉格網（Gulagu.net）創辦人奧斯切金（Vladimir Osechkin）受訪時表示，納瓦尼的遺體疑似被人發現頭部與胸部都出現致命瘀青，其實傷口出現的位置恰巧符合俄國特工「一拳」的處決方式，一拳擊中心臟而死是蘇聯國家安全委員會（KGB）慣用的手法。

據悉，納瓦尼生前被關押的最後一個地點，為距離俄國首都莫斯科2000公里、位於北極圈內且號稱「極地狼」的IK-3聯邦監獄，位於亞馬爾-涅涅茨自治區哈普爾鎮，終年低溫攝氏零下28度，環境惡劣且缺乏熱水，得時常遭到獄警毒打。

奧斯切金分析，「這是蘇聯KGB特種部隊慣用的手法，他們訓練特工如何一拳打在對方的心臟，透過擊中身體的中心部位將對方置於死地，這是象徵KGB的標誌。我認為，他們首先讓47歲的納瓦尼長時間待在嚴寒的戶外，使血液循環減緩到最低限度，從而破壞他的身體。」

奧斯切金表示，「特工如果在殺人這一方面有基礎經驗，則他們在幾秒鐘內就能輕而易舉殺死一個人！以前在北極圈服刑的囚犯透露，他曾目睹獄友慘遭特工以這種方式殘忍殺害。」

報導指出，納瓦尼的母親與律師所收到的死亡通知稱，納瓦尼死於「猝死綜合症」（sudden death syndrome），這是一個含糊不清的術語，有可能代表著死因與心臟有關，目前俄國當局拒絕將納瓦尼的遺體交給家人，還稱必須要進行為期兩周的「化學檢查」。