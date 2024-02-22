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台灣晶片廠脫鉤中國　轉赴日本發展趨勢增加

▲▼台積電。（圖／路透）

▲台積電也前往日本熊本設廠，預計24日舉行開幕典禮。（圖／路透）

文／中央社東京22日綜合外電報導

隨著越來越多台灣晶片公司在日本擴展業務，為日本重建半導體產業的努力注入了一記強心針，這不僅能支援台積電新廠，也讓外界樂觀看待日本半導體產業前景。

美國力求限制中國在尖端半導體的進展，並加強盟友間夥伴關係之際，全球晶片產業的聯盟和優先事項正在發生變化。

專門生產客製化特殊應用晶片（ASIC）的無廠半導體公司世芯電子（Alchip Technologies），體現了與中國脫鉤的趨勢。

消息來源表示，2022年時，世芯大部分的研發工程師都在中國，但已開始將他們移到海外，當中有許多人是到了日本。

世芯表示，他們正在日本、北美和台灣招募人才，但婉拒就人事問題發表進一步評論。

世芯日本營運處（Alchip Japan）總經理Hiroyuki Furuzono說：「我們預期日本半導體市場將成長，我們正不斷利用日本ASIC契機，且已參與幾個不錯的計畫。」

根據路透社統計，過去兩年至少有9家台灣晶片公司赴日本營業或擴大業務。

例如晶片設計公司力旺電子（eMemory Technology）兩年前在橫濱設立辦公室，從曾主導半導體業的日本企業集團招募菁英，目前已有11名員工。

力旺總經理何明洲（Michael Ho）告訴路透社：「我們在那裡設立辦公室後，能與客戶更頻繁的溝通，他們比較願意和我們在當地的人用日語對談，所以看到業務正蓬勃發展。」

這名消息來源和另一名知情人士表示，還有更多的台灣半導體公司正考慮擴大在日本的業務，或首度進軍當地，還說日圓貶值讓這類的決定變得更為容易。

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