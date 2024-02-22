與武裝份子槍戰4隊員慘死　男身上「iPhone意外擋住子彈」救命





▲男靠手機救命。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

哥倫比亞一名軍人上周執行任務，與販毒集團作戰時不幸中槍，沒想到送醫發現，子彈被剛好放在口袋中的iPhone擋了下來，因此保住自己性命。

身為特種部隊指揮官的萊爾(Javier Leal)，16日在安蒂奧基亞省(Antioquia) 塞哥維亞地區(Segovia)和小隊執行任務時，與販毒集團發生激烈槍戰，他的4名隊友都在該槍戰中身亡，只有他意外被手機救了一命。

El capitán Javier Leal, quien resultó herido en medio de los ataques del Clan del Golfo este viernes en Antioquia, se salvó de morir gracias al iPhone que portaba en el chaleco, a la altura del pecho.



El celular recibió uno de los disparos. pic.twitter.com/S22opSG2iw — CALI ES CALI (@CaliesCaliCOL) February 17, 2024

萊爾在軍方影片中向大家展示救命手機，可見到手上iPhone有中彈痕跡，他表示，「多虧了這支手機，它救了我的命」，作戰時，他把iPhone放在防彈背心的口袋中，結果剛好擋住子彈。

萊爾目前在醫院中接受治療，生命情況穩定。軍方對外表示，事件造成4名特種部隊人員喪命，另外還有8名士兵受傷，目前他們仍會在該地區持續採取行動，以找出殺害軍人的武裝份子並且保護平民。