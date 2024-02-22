「贏在起跑點」卻走不下去！美名校生墜軌亡　7年前哥哥也輕生

▲普林斯頓大學校內接駁火車。（圖／翻攝princeton.edu）

記者吳美依／綜合報導

美國長春藤名校普林斯頓大學（Princeton University）大一新生詹姆斯（James Li）被火車撞上身亡，據信是輕生，而其兄長7年前也以相似方式自殺離世。此外，詹姆斯也是該校創意寫作教授、知名華裔美籍作家李翊雲（Yiyun Li）的小兒子。

《普林斯頓人日報》等外媒報導，本月16日下午2時15分左右，火車行經校園內學院路（Faculty Road）路口時撞上詹姆斯，車廂內工作人員及乘客沒有受傷。副校長卡爾霍恩（W. Rochelle Calhoun）致信全校證實噩耗，並且表示紐澤西州運輸局（New Jersey Transit）正在調查中。

根據校方哀悼聲明，19歲的詹姆斯曾就讀普林斯頓高中，是「維根斯坦與卡謬等哲學家的忠實讀者」，對於語言學特別感興趣，喜歡玩電腦遊戲，也熱衷學習新語言，過去就曾學過西班牙語、義大利語、日語、威爾斯語、羅馬尼亞語及德語，最後三種語言更是自學。

▲校方已經向詹姆斯的父母致哀，並且列出學生求助資源。（示意圖／CFP）



校方已向學生父母李大鵬及李翊雲致哀，也列出學生求助資源，包括校園心理諮商、宗教辦公室、住宿辦公室等。心理諮商服務機構負責人凱爾文（Calvin Chin）說，「對於大學社群的每一個人而言，現在最重要的是，關注在任何能夠照顧好你自己的事情上面。」

事實上，自從2022年5月至今，普林斯頓大學已有7名學生因為各種原因離世，包括6名大學生與1名碩士生。詹姆斯也是本學年第二個死亡的大一新生，去年11月底，另一名學生蘇菲亞（Sophia Jones）輕生離世。

李翊雲是一名備受讚譽的作家，目前在普林斯頓大學教授創意寫作。她於1972年出生於北京，2000年代初期放棄醫學背景，進入愛荷華大學作家工作坊，攻讀藝術創作碩士學位，並且開始發表作品，迄今出版10本英文著作，多次獲得重要獎項。

不過，李翊雲在2012年曾精神崩潰、二度嘗試自我了結，2017年出版回憶錄「親愛的朋友」闡述憂鬱經歷，2017年16歲長子文森（Vincent Li）卻撞火車自殺身亡，使其一度暫停寫作。2019年，她出版小說「理性終結之處」記錄喪子之痛，去年被《紐約時報》譽為「哀悼者的燈塔」，如今卻在7年內接連失去2個兒子，在Instagram上發布了兄弟倆的照片寫道，「V 2001-2017，J 2005-2024。」

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