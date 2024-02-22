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日本17歲男高生陳屍湖邊！警方逮捕5名少年　兇嫌母嘆：我兒子很乖

▲▼日本17歲少年齊藤宇川9日被發現陳屍濱名湖。（圖／達志影像／newscom）

▲日本17歲少年齊藤宇川9日被發現陳屍濱名湖。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本靜岡縣濱名湖本月9日驚傳發現一具年僅17歲的男性遺體，死者確定為中國籍的男性高中生齊藤宇川（宋宇川），遺體出現多處疑似劇烈毆打所造成的皮下出血和瘀傷，且遺體被發現時更是一絲不掛，沒有穿任何衣物，當地警方於20日逮捕涉案的5人，包含21歲的日本男性和菲律賓、巴西籍少年。

根據靜岡新聞、FNN、靜岡朝日報導，靜岡縣湖西警察署20日逮捕涉嫌監禁、傷害等罪的5名少年與男性，包括來自濱松市中央區佐鳴台2丁目的21歲無業男子堀內音緒、18歲菲律賓籍無業男子、磐田市17歲巴西籍少年（建築工）、17歲擔任塗裝工的少年、17歲上班族少年。

其中幾人向警方否認他們涉及的罪嫌。目前上述5人已送交靜岡地檢濱松本部。

17歲高中生齊藤宇川平時居住在靜岡縣袋井市，住處距離其陳屍的濱名湖約35公里，車程約一小時。

報導指出，齊藤4日向家人表示「要出去玩」後，於當晚7時從家門外出，最後現身在靜岡縣濱松市友人住處參加多人聚集的生日派對，疑似因為在停車場弄倒友人的摩托車而爆發衝突，進而慘遭其中一名持有轎車的人軟禁，載往濱名湖，此後行蹤不明。

▲▼齊藤宇川就讀中學時曾參與排球社團。（圖／翻攝自Instagram）

▲齊藤宇川就讀中學時曾參與排球社團。（圖／翻攝自Instagram）

日媒記者特別採訪堀內音緒住處附近的鄰居，附近公寓住戶們透露，本月5日凌晨確實聽到吵雜、打鬧聲，還以為是喝酒醉的其他住戶在鬧事；另一名60多歲女住戶則表示，其實早從去年11月起公寓前就曾有多名年輕男性頻繁出入，且他們還曾對警察叫囂。

另外，堀內音緒的母親接受《文春週刊》等日媒採訪時則表示，她的兒子成熟乖巧、喜愛交友，且在前一份工作相當認真，根本沒有想過派對上會搞出人命。她透露，事發後她曾和兒子在便利商店見面，當時兒子還曾笑開懷表示，「媽咪，可以借我錢嗎？」

堀內音緒母親表示，生日派對慶生的主角是18歲的女孩們，她的兒子和慶生的女孩、死亡的男高中生齊藤宇川並不相識。她也進一步透露，雖然外界和媒體大多認為停車場摩托車被弄倒可能是事發導火線，但兒子的女友卻指出，齊藤和兒子的菲律賓朋友喜歡同一名女孩，兩人因此爭風吃醋、互相鬥毆。

堀內音緒母親說道，「我兒子以前沒有朋友、也還沒交女友的時候，真的非常專注在工作上，只不過從2年前開始結交外國人，菲律賓的朋友開始變多，兒子也會招待他們來家裡玩。兒子非常喜歡車，他把原本的車子賣掉後，透過貸款買了一輛新的LEXUS，之後幾乎每天都會開車載朋友趁半夜外出兜風，未成年的時候曾和朋友們在車上吸菸喝酒，受到警察特別關照。」

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