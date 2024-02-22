南韓近萬名醫師罷工！癌末病患「手術遭延期」等死　抗議恐持續1年

▲南韓住院與實習醫師大規模請辭罷工，醫院急診室大亂，民眾現場排隊等候看診。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓政府本月6日祭出醫療改革政策，醫學院招生名額每年擴增2千名，打算解決醫療人力不足、城鄉醫療資源分配不均等問題，不過強硬且不顧實際需求的方式引發醫界不滿，至今超過9000多名住院醫師與實習醫師請辭、罷工，就連醫學院也超過1萬名學生申請休學，癌症患者手術被迫延期，醫療現場持續大亂。

根據《韓聯社》，南韓保健福祉部今（22）日上午統計指出，截至昨（21）日晚間10時為止，在全國100間教學醫院中一共有9275名住院醫師遞出辭職信，佔總體住院醫師比率達74.4%，而來自這100間醫院的住院醫師更佔全國住院醫師總人數（1萬3000多人）的95%。

至於離開工作崗位的住院醫師則為8024人（64.4%），比起前一天更增加了211人。針對經確認離開工作崗位的6038名住院醫師，保健福祉部先後下達了強制執行業務的命令。

▲▼南韓住院與實習醫師集體請辭，首爾某大型醫院急診室夜間忙碌不堪。（圖／CFP）

自從住院醫師與實習醫師從19日發起行動，包括集體請辭、罷工後，截至21日晚間6時為止當局共接獲57起受害案例，手術行程被迫延遲者達44人、慘遭拒絕診療者為6人、預約看診被取消者為5人、住院行程被迫延遲者則為2人，而和先前所接獲的92起受害案例合算的話，一共為149起受害案例。

南韓教育部則指出，響應住院醫師請辭與罷工潮的醫學院學生人數，截至21日晚間6時該日共有3025人提出休學申請，佔全國醫學院在學生（去年4月為1萬8793），至於19日申請休學者達1133人、20日申請休學者達7620人，合計34所醫學院共有1萬1778人參與休學，佔總體學生數（去年4月1萬8793人）比率達62.7%。

針對住院醫師集體罷工潮，南韓政府不斷向離開工作崗位的住院醫師祭出強制執行業務令，甚至揚言要註銷參與罷工住院醫師的醫師執照，然而卻仍然無法讓醫界回心轉意。對此，法務部、行政安全部、大檢察廳、警察廳21日表示，不排除針對幕後策劃集體罷工的主事者進行拘留搜查。

▲南韓醫學院也有6成學生申請退學，圖為江原大學醫學院進行學位授予儀式。（圖／CFP）

面對政府的強硬態度，大韓醫師協會表示，「政府無論再怎麼以非法的手段打壓這些以自由意志為基礎的反抗行動（住院醫師辭職），還是不會有任何改變。若有一名醫師遭到打壓，則會有一千名醫師放棄醫療活動、群起反抗，一旦反抗者人數增加，則大韓民國所有醫師都將放棄從醫。」

大韓專攻醫（住院醫師）協議會則向媒體表態，一旦政府不撤回醫療改革政策、不撤回擴招醫科生的決定，則相關罷工與請辭潮可能持續1年以上。

住院醫師罷工、請辭，連帶引發醫療現場大亂，除了首爾大學醫院以外，光是首爾市區內的主要大型醫院就取消了30至50%的手術，主治醫師和教授們必須輪值住院醫師辭職後所造成的醫療人力空缺，一旦事態未獲得改善，未來勢必重創南韓的醫療生態。

▲南韓保健福祉部第2次長朴敏守呼籲住院醫師回歸工作崗位。（圖／CFP）

另外，南韓網友更在網路論壇發文抱怨，「我婆婆被診斷罹患乳癌第一期，本來預計今年3月要動手術，沒想到卻因為遇上此次罷工潮，導致手術被迫無限延期」。

還有一名直腸癌第3期的病患，原本去年在延世大學塞布蘭斯醫院接受手術，但自從化療停止2個月後，癌細胞卻轉移至肝臟，原定21日的手術卻被迫取消，因此他擔憂病情惡化恐怕導致未來需要接受肝臟移植。

針對此次住院醫師群體抗議，南韓保健福祉部第2次長朴敏守表示，政府可以答應醫界團體所提出的要求，包括改善住院醫師惡劣的就業環境、應變不可抗力醫療事故的相關法律對策等條件，呼籲醫界團體出面和政府溝通。

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