金門翻船案延燒！　美緊盯台海局勢「敦促克制與對話」

▲美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

金門翻船案持續延燒，不僅導致兩岸緊張，也引來國際關注。美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）20日對此表示，華府正在謹慎關注北京的回應，同時敦促克制與對話。

中國大陸一艘「3無快艇」（無船名、無船舶證書、無船籍港登記）14日非法闖入金門海域，並且拒絕我海巡署的攔檢，一路蛇行翻覆後，船上4位漁民落海，其中2人身亡，導致兩岸局勢升溫。

一名美國國務院發言人對此表示，「我們持續呼籲克制，不要單方面改變現狀，而此現狀在數十年來維護了台海及整個地區的和平與穩定。我們呼籲中華人民共和國（PRC）與台灣進行有意義的對話，減少誤判風險。」

白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）被問及此事時，不願正面評論，但強調美國立場清楚，那就是維護台海和平穩定，反對任何一方採取破壞現狀的行動，「這將是我們將持續大聲並明確傳遞的訊息。」

▼金門海巡追緝越界捕魚的中國快艇，2人落水身亡。（圖／記者林名揚翻攝）



金門翻船事件後，中國國台辦強烈譴責「嚴重傷害兩岸同胞感情的惡性事件」，中國海警局也宣稱金廈海域「不存在禁限水域」，開始在該海域加強海上「常態化」執法，甚至登檢金門觀光船。金門海域19日上午出現中國海警船隻，馬祖海域21日下午也出現3艘中國執法船隻。

台灣方面，金門地檢署調查後發現過程並未錄影，海巡署20日晚間也改口表示追逐時雙方船身「多次接觸」，引發隱匿質疑。海委會主委管碧玲回應，海巡署有執法必要、且無隱匿動機。民進黨21日也提出3點態度說，第一要妥善處理，第二是支持海巡未來堅定執法，第三則是要研究如何避免再發生類似狀況。國防部則表示，將要求外島與海軍預擬衝突態樣與處置方式，並且納入平日演練，以「不直接介入、不升高衝突」作為原則。