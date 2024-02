日本黑幫老大「密謀販賣核原料」遭美檢起訴！　恐面臨終身監禁

▲日本組織犯罪集團「極道」核心成員海老澤武史。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

日本組織犯罪集團「極道」(Yakuza)核心成員海老澤武史2022年4月因持有武器和毒品在美國被逮捕,如今他更被美國檢察官指控,試圖出售核彈原料鈾和鈽,而這些原料很有可能被轉移到伊朗,若海老澤武史的罪名成立,很有可能面臨終身監禁。

根據BBC報導,現年60歲的海老澤武史(Takeshi Ebisawa)遭美國檢方指控,試圖出售核彈原料鈾和鈽,而這些鈾和鈽可能被轉移至伊朗,用於製造核彈。美國司法部表示,海老澤和他的同夥在泰國向一名美國緝毒局(DEA)臥底展示了核原料樣本;該名臥底冒充一名和伊朗軍方有聯繫的販運毒品武器分子。

海老澤在2020年2月就試圖出售核原料,當時他用加密訊息向DEA臥底說,「鈾對你的健康有害。」同年9月,海老澤向臥底發了封帶有一間礦業公司名稱的郵件,提出以685萬美元的價格出售50噸的鈾和鈽。

檢察官說,海老澤發送的照片中,有一種黑色的岩石物質,上面還放著一個用來探測游離輻射粒子的蓋格計數器(Geiger counter)。

DOJ Announces Nuclear Materials Trafficking Charges Against Japanese Yakuza Leader



Takeshi Ebisawa, Leader within the Yakuza Transnational Organized Crime Syndicate, Allegedly Trafficked Nuclear Materials, Including Uranium & Weapons-Grade Plutonium



????: https://t.co/xMVB9TuqSk pic.twitter.com/ZuATZL6bXB