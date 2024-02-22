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日本黑幫老大「密謀販賣核原料」遭美檢起訴！　恐面臨終身監禁

▲▼日本組織犯罪集團「極道」（Yakuza）核心成員海老澤武史（Takeshi Ebisawa）。（圖／路透）

▲日本組織犯罪集團「極道」核心成員海老澤武史。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

日本組織犯罪集團「極道」（Yakuza）核心成員海老澤武史2022年4月因持有武器和毒品在美國被逮捕，如今他更被美國檢察官指控，試圖出售核彈原料鈾和鈽，而這些原料很有可能被轉移到伊朗，若海老澤武史的罪名成立，很有可能面臨終身監禁。

根據BBC報導，現年60歲的海老澤武史（Takeshi Ebisawa）遭美國檢方指控，試圖出售核彈原料鈾和鈽，而這些鈾和鈽可能被轉移至伊朗，用於製造核彈。美國司法部表示，海老澤和他的同夥在泰國向一名美國緝毒局（DEA）臥底展示了核原料樣本；該名臥底冒充一名和伊朗軍方有聯繫的販運毒品武器分子。

海老澤在2020年2月就試圖出售核原料，當時他用加密訊息向DEA臥底說，「鈾對你的健康有害。」同年9月，海老澤向臥底發了封帶有一間礦業公司名稱的郵件，提出以685萬美元的價格出售50噸的鈾和鈽。

檢察官說，海老澤發送的照片中，有一種黑色的岩石物質，上面還放著一個用來探測游離輻射粒子的蓋格計數器（Geiger counter）。

後來在泰國當局的合作之下，這些來自緬甸的核原料樣本被扣押，並轉交給美國調查人員，而美國實驗室也證實，樣本中確實含有鈾和武器級鈽。

美國當局指出，目前被關押在布魯克林監獄（Brooklyn jail）的海老澤是日本組織犯罪集團「極道」的核心成員，該集團在斯里蘭卡、緬甸、泰國和美國都有從事非法活動。

美國檢察官還指控，海老澤試圖替一個緬甸的未指名反叛組織取得大量軍用級武器，包含地對空導彈、突擊步槍、狙擊步槍和各種口徑的火箭、戰術裝備。

海老澤目前面臨的指控包含共謀國際販運核原料、共謀進口毒品、共謀取得以及轉讓和持有防空飛彈和洗錢；而他的同夥、61歲泰國人桑波（Somphop Singhasiri）則面臨毒品和武器指控。

海老澤與同夥22日將在紐約聯邦法庭接受傳訊，若罪名成立，兩人將面臨終身監禁。

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