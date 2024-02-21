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30歲女「狂喝減重咖啡」甩20kg　昏倒送醫才知：以後都要洗腎

女子為瘦身狂服用減重咖啡瘦20KG！　竟才30歲就面臨洗腎

▲營養師嘉姬拉祖萊妮曾遇過一名病患，為了減肥長期服用標榜可以瘦身的咖啡產品，導致年紀輕輕就要洗腎。（示意圖／Unsplash）

圖文／CTWANT

國外一名營養師日前發文分享，一名30歲患者為了減肥，服用許多標榜可瘦身的咖啡產品，沒想到雖成功瘦下近20公斤，卻因此導致嚴重腎衰，未來需要到醫院進行洗腎。

根據《星洲網》報導，一名營養師嘉姬拉祖萊妮日前在自己的Twitter中發文，表示她有一名患者，為了想要減肥，自2022年開始，便開始服用許多標榜可以瘦身的咖啡產品。而患者在服用一段時間後，體重也成功地減掉了近20公斤。

不過在2年後，該名患者的身體卻開始出現問題，總是感到全身無力，但始終沒想到是減肥產品惹禍，因此健康狀況每況愈下，直到後來因昏倒被送往急診室，才發現腎絲球過濾率（eGFR）每分鐘僅剩3ML，未來都必需面臨洗腎。

對此，嘉姬拉祖萊妮呼籲，健康的減肥方法是需要時間，請保持一點耐心，「很多減肥產品只是獲得衛生部的產品註冊，並非獲得認可，我不想責怪任何人，如果想要嘗試的話可以嘗試，但要記得，出現任何問題時，還是要向專家尋求專業建議。」

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