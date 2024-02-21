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南韓五大醫院「近半數手術」被迫取消　逾3分之2住院醫師罷工

▲▼ 南韓住院醫師集體罷工，既有人力應接不暇。（圖／CFP）

▲南韓住院醫師集體罷工，醫院只能以維持急診、重症患者醫療為主，取消近半手術。（圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

南韓醫界19日掀起請辭、罷工潮，至今進入第3天，百間教學醫院已有8816名住院醫師遞交辭呈，比例超過3分之2。南韓「五大醫院」進入緊急狀態，尤其是手術排程問題龐大，據稱正在取消30%至50%的手術。有民眾表示，家人的抗癌治療被迫延期2周，預約好的大腸癌手術昨天也被通知取消。

根據韓聯社報導，南韓政府增加醫學院招生名額計畫遭遇反彈，據保健福祉部21日表示，截至20日晚間，南韓100間主要教學醫院已有8816名住院醫師遞交辭呈，達到整體人數的71.2%，其中確認有7813人已離開工作崗位。

▲▼ 南韓住院醫師集體罷工，既有人力應接不暇。（圖／CFP）

▲南韓截至20日晚間有超過7成、8800多名住院醫師集體罷工，既有人力應接不暇。（圖／CFP）

有「五大醫院」之稱的首爾峨山醫院、首爾聖母醫院、三星首爾醫院、首爾大學醫院與延世大學世福蘭斯醫院，手術量一下子減少3到5成，主要以「急診、重症」為主，非急迫性的手術和診療則被盡可能地延後。

三星首爾醫院在19日住院醫師提交辭職信當天，手術量減少了10%，隔天減少幅度調整為30%，而隨著住院醫師們今天（21日）正式離開醫院，全院將有超過3成以上手術取消與延後。首爾峨山醫院、首爾聖母醫院的手術數量也減少3成左右。

延世大學世福蘭斯醫院與江南分院則直接將手術數量砍半，只開50%左右的手術室，用於應對急診與危重症手術，但不需麻醉科醫生支援的輕微手術則不在此限。不過，由於目前南韓已有超過3分之2的住院醫師提交辭職信，並將陸續離開醫院，預計各院手術取消規模遲早都會進一步擴大。

▲▼住院醫師請辭、罷工潮擴及至南韓全國，癌症手術等被迫無限延期。（圖／CFP）

▲有患者表示，父親的癌症手術也被迫延期。（圖／CFP）

一名40多歲上班族A某向韓聯社表示，他預約好26日的首爾大學醫院心血管循環內科門診，特地提前向公司請假，等待將近一個月後卻被取消看診，院方建議他下個月重新約診，但不只是他，許多人都反映連下個月的預約也被取消，據說連想要住院都沒辦法。

許多患者也紛紛表示，「母親在癌症3期手術後需要接受2次抗癌治療，但因為罷工，抗癌治療推遲了2周」、「因為住院醫師罷工CT（電腦斷層）檢查被取消，叫我自己去外面做檢查」、「父親原定23日要動大腸癌手術，昨天接到取消的通知，我們不是一般患者，而是癌症患者，真的太令人傷心了」。

►►►南韓近9千住院醫師辭職！　政府祭強制復工令「否則撤照」也沒用

►►►南韓住院醫師罷工「近6500人集體請辭」！　醫院人力最多撐2到3周

►►►南韓住院醫師今集體請辭罷工！癌末手術「無限延期」　警下令嚴辦

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