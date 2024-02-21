涉捏造拜登一家醜聞　前FBI線人被抓包「和俄國官員約見面」

▲美國總統拜登與兒子韓特．拜登（Hunter Biden）被爆料貪汙，引發共和黨人試圖依此案彈劾拜登。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

一名前美國聯邦調查局（FBI）線人被特別檢察官指控，說謊編造了涉及美國總統拜登、拜登的兒子韓特．拜登（Hunter Biden）與烏克蘭能源企業之間的數百萬美元賄賂計畫，並且與俄羅斯情報部門的官員有聯繫，甚至打算在海外見面。

根據美聯社報導，美國檢察官表示，擁有美國與以色列雙重國籍的43歲前線人史米爾諾夫（Alexander Smirnov）在2020年6月向FBI做出虛假陳述，稱烏克蘭天然氣公司Burisma相關高層在2015年或2016年向韓特與父親拜登各支付了500萬美元。韓特曾任該公司董事。

檢察官表示，史米爾諾夫上周被捕後接受面談時承認，在傳達韓特的故事方面，有一些「與俄羅斯情報部門有關的官員」參與其中。檢方還說，史米爾諾夫最近與俄國官員進行了廣泛接觸，還計畫在日期將至的海外行程中與其中一名官員見面。

史米爾諾夫20日晚間在律師與女友的陪同下，走出拉斯維加斯一家法院，他遮住了自己的臉部，左腳上戴著GPS電子監控設備，並將先前在法庭上穿的黃色囚服換成便服，面對媒體記者時一語不發。儘管檢方呼籲法庭對他持續羈押，不過，法官允許他在佩戴GPS設備的情況下獲釋。

白宮20日並未立即發表評論。韓特預計下周將出庭作證。

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