　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

飛機突劇烈搖晃！他轉頭一看「機翼破洞」　緊急轉降其他機場

記者王佩翊／編譯

美國聯合航空（United Airlines）一架航班19日從舊金山起飛後，飛機突然出現劇烈搖晃，隨後機師透過廣播宣布，由於飛機右邊機翼出現破損，因此必須立刻返航，並改降落於丹佛，所幸該起意外並未造成人員傷亡，而所有旅客當晚也被安排搭乘另一架航班飛往最終目的地波士頓。

根據《美聯社》報導，美國聯合航空編號UA354航班19日上午10時從舊金山出發後，原定在下午2時45分飛抵波士頓，但是中途卻因為機體破損，導致臨時改降於丹佛。

這架載有165名乘客的波音757-200客機19日起飛後發生機翼毀損情形。67歲的克拉克（Kevin Clarke）是一名來自緬因州的滑雪比賽播報員，當時他正好搭上這班飛機。他回憶道，「我一上飛機便戴上耳機開始打瞌睡，沒想到卻突然感覺到飛機劇烈晃動。」

他心有餘悸地表示，「我突然聽到從未聽過的強烈震動聲。其中一名飛行員走過機艙的走道，隨後又走回駕駛艙。之後我們就聽機長廣播稱，飛機右翼出現輕微破損，因此必須改降落於丹佛。」

克拉克隨即打開窗戶遮板，並拿出手機拍下這個驚人畫面。只見飛機的右側機翼出現明顯的破損，破洞上的物體甚至還隨著強風搖曳。儘管他相信飛行員的判斷，但是在返程途中，飛機卻遇到亂流，讓他忍不住反覆檢查機翼，最終決定不再看下去，並轉而祈禱能夠安全降落。

根據聯合航空發表的聲明，這架客機隨後降落於丹佛機場，以解決機翼損壞的問題。而聯合航空也指出破損的是前緣縫翼（Slats），不過並未說明是什麼原因造成前緣縫翼毀損，只強調正在調查此事件。

機上的165名乘客在降落於丹佛機場後，當天晚上則被安排搭乘另一架飛機前往原定目的地波士頓。

ET快訊
籃籃也爆出走樂天！　噤聲N天首揭合約進度
2個月大嬰兒染菜花！　李秉穎：耳邊說話就可能傳染
國防部「不直接介入」金廈水域問題　外島預擬衝突態樣處置
天心突PO文「我是烏克蘭人」！揭48年真實血統
「兄妹日睡6小時」網友促學校通報家暴　校長回應了
快訊／台中國光花市停車場　男子陳屍車內
快訊／基隆馬路淹大水！　15cm口徑輸水幹管突爆裂
快訊／超過36萬包「蘇丹紅蝦味先」流入市面！
約正妹做S！「先轉帳再取消」被打成豬頭　5hrs驚人價碼曝
補習班發聲！小兄妹「6.5小時有睡飽」　曝：哥哥已比媽媽高

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

愛妻絕症病逝！澳80多歲翁太心碎　「偷吞安樂死藥物」跟著走了

駁斥美國指控！　普丁：堅決反對在太空部署核武

南韓五大醫院「近半數手術」被迫取消　逾3分之2住院醫師罷工

南韓近9千住院醫師辭職！　政府祭強制復工令「否則撤照」也沒用

飛機突劇烈搖晃！他轉頭一看「機翼破洞」　緊急轉降其他機場

納瓦尼遺體下落成謎！母親直奔北極　喊話普丁「立刻交出來」

俄羅斯用北韓飛彈轟烏克蘭　報告揭：零件來自美歐台灣

女童被叔叔帶上學！失蹤6天慘成浮屍　「爸爸朋友」竟是誘拐前科犯

美AV女優「口腔內有槍傷」詭陳屍自家！　驗屍結果出爐

俄羅斯正妹「捐給烏克蘭1600元」遭控叛國！　恐面臨20年監禁

飆罵晚安小雞、阿鬧不孝子　柬埔寨總理：應該判重一些

高雄女大生遭輾斃！後方英勇女騎士秒反應　飛奔衝上前保護她

關鍵畫面曝！女大生閃過電桿「突往左自摔」　遭大貨車輾斃

羅人友耿直發言「連BOOM都怕」　見朴敏英身上爆米花...暖幫拍掉

梅西拍影片還原香港賽情況　澄清：因受傷真的無法上場

Joeman砸1500萬東京置產！　在日YTR分析：我可能不會買

毒販對決早餐店大冰奶完敗！　忍不住衝廁所...被警包圍落網

馬思純「重回巔峰」半年瘦25公斤！　公開超狂食譜...呼籲：接受自己每一面

小亨堡認「沒當黑范家保母」　投資2副業「和飛翔仍像家人」

高雄女大生車禍+熱心女騎士指揮交通

愛妻絕症病逝！澳80多歲翁太心碎　「偷吞安樂死藥物」跟著走了

駁斥美國指控！　普丁：堅決反對在太空部署核武

南韓五大醫院「近半數手術」被迫取消　逾3分之2住院醫師罷工

南韓近9千住院醫師辭職！　政府祭強制復工令「否則撤照」也沒用

飛機突劇烈搖晃！他轉頭一看「機翼破洞」　緊急轉降其他機場

納瓦尼遺體下落成謎！母親直奔北極　喊話普丁「立刻交出來」

俄羅斯用北韓飛彈轟烏克蘭　報告揭：零件來自美歐台灣

女童被叔叔帶上學！失蹤6天慘成浮屍　「爸爸朋友」竟是誘拐前科犯

美AV女優「口腔內有槍傷」詭陳屍自家！　驗屍結果出爐

俄羅斯正妹「捐給烏克蘭1600元」遭控叛國！　恐面臨20年監禁

被當許願池！白化鱷魚「吞食70枚硬幣」開刀　園方呼籲遊客別再丟

愛妻絕症病逝！澳80多歲翁太心碎　「偷吞安樂死藥物」跟著走了

貝佐斯賣光！亞馬遜5000萬股票執行完畢　套現2677億

「樂天女孩隊長」籃籃也爆出走！噤聲N天首揭合約進度 飛韓找李多慧全被拍

駁斥美國指控！　普丁：堅決反對在太空部署核武

爆被夏克立毆打流落街頭！黃嘉千經紀人首回應：可以說的時候她一定會說

國小兄妹日睡6.5小時「趕行程」　北市教育局：應有充分睡眠時間

「2024桃園燈會」今晚開幕至3／3　主題燈+燈光秀震撼演出

降幅最高25萬　美福特「Mach-E野馬電動休旅」降價開打價格戰

林嘉綺從不忌口　180公分「真實體重」不合理！

見娃就嚇！樓梯間嗑蕉 囂張89野猴闖台北民宅

國際熱門新聞

29歲癌末女辦「生前葬禮」　10天後安詳離世

36歲女優陳屍家中！　親友悲痛籌資喪葬費

2女遊德國新天鵝堡　年輕妹遭勒斃性侵屍體

輝達挫破700美元大關！　美股收跌164點

新加坡被擠爆！　陸客還沒玩就「破產」

女遭2男「尾隨進屋性侵」　完事還嫌臭

AV網美當街吞吐　挨批不認錯反嗆

洗車打工被羞辱　少女「高壓水槍噴奧客」

日地鐵怪人多！對面乘客竟是「金童玉女」

完蛋！晚安小雞竟惹到他　台商：沒被槍斃要謝天謝地

輝達明發布財報　美銀警告：股價恐面臨最多11%大回檔

猴群暴走！15歲少女「慘被折磨致死」

畫面曝！路邊車門敞開　腳踏車騎士撞上倒地秒遭輾斃

因應台灣有事　沖繩島民「將撤往熊本」

更多熱門

相關新聞

報告：俄羅斯用北韓飛彈　零件來自美歐台灣

報告：俄羅斯用北韓飛彈　零件來自美歐台灣

北韓被指向俄羅斯提供用於烏克蘭戰爭的武器，英國調查機構近日公布報告披露，俄軍1月在烏克蘭發射的一枚北韓飛彈中，有數百個零件的來源可追溯至美國、歐洲及台灣企業。

失蹤女童淪浮屍　爸爸朋友竟是前科犯

失蹤女童淪浮屍　爸爸朋友竟是前科犯

AV女優「口腔內有槍傷」陳屍自家！

AV女優「口腔內有槍傷」陳屍自家！

俄羅斯正妹「捐給烏克蘭1600元」遭控叛國

俄羅斯正妹「捐給烏克蘭1600元」遭控叛國

NASA徵4志願者「模擬定居火星1年」　條件曝光

NASA徵4志願者「模擬定居火星1年」　條件曝光

關鍵字：

聯合航空降落返航機翼事故北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

黃嘉千遭毆流落加國街頭！

國小兄妹日睡6.5小時狂補習　3000人朝聖

「華航林依晨」Ivy宣布再婚！

快訊／國二少女離家失聯！與20歲男陳屍出租套房

雙北整晚飄臭氣民眾求救！消防局說明了

即／逢甲女大生失蹤70小時...大遠百墜樓亡

即／女大生墜樓曝屍94小時才被發現

他換燈泡時驚見「天花板藏2.7億真鈔」嚇呆

即／女大生遭輾斃家屬悲痛認屍　父：不責怪司機

慈妹爆熱戀了！

獨／台中命案！「牛郎界李到晛」打死同店新秀

逢甲女大生陳屍大遠百汙水管　94小時才發現

LINE「19款免費貼圖」限時下載！嚕嚕米、小魔女DoReMi

「新妖股」超車輝達破千美元！　執行長又是台灣人

夏克立頻懷疑外遇　全因黃嘉千「十年前的一個謊言」

更多

最夯影音

更多
飆罵晚安小雞、阿鬧不孝子　柬埔寨總理：應該判重一些

飆罵晚安小雞、阿鬧不孝子　柬埔寨總理：應該判重一些
高雄女大生遭輾斃！後方英勇女騎士秒反應　飛奔衝上前保護她

高雄女大生遭輾斃！後方英勇女騎士秒反應　飛奔衝上前保護她

關鍵畫面曝！女大生閃過電桿「突往左自摔」　遭大貨車輾斃

關鍵畫面曝！女大生閃過電桿「突往左自摔」　遭大貨車輾斃

羅人友耿直發言「連BOOM都怕」　見朴敏英身上爆米花...暖幫拍掉

羅人友耿直發言「連BOOM都怕」　見朴敏英身上爆米花...暖幫拍掉

梅西拍影片還原香港賽情況　澄清：因受傷真的無法上場

梅西拍影片還原香港賽情況　澄清：因受傷真的無法上場

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面