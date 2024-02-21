18歲少女色誘多金繼父！　大談禁忌戀「搞出人命」慌喊：怎麼辦

▲18歲少女自曝愛上繼父，主動色誘他上床，竟不小心懷了對方小孩。（示意圖／photoAC）

圖文／鏡週刊

一名18歲少女向媒體投書，自曝愛上多金的繼父，不顧告白繼父失敗，主動色誘繼父上床，最後兩人陷入熱戀，但日前卻發現不小心懷孕，擔心被母親知道這段畸戀，不知所措地詢問網友意見。

一名女網友向馬來西亞媒體「XUAN Play」臉書粉專投稿，表示自己12歲時母親再婚，起初她對繼父有些抗拒，不贊成母親再婚的決定。然而，繼父卻對將她們照顧得無微不至，讓原PO對他態度逐漸轉變，「他一直很照顧我們，對我也很好，至少比我親爸爸還好」。

原PO透露繼父財力雄厚，常常會送她禮物，放學時還會開豪車接她下課。在繼父這般呵護下，她逐漸拜服在繼父的多金溫柔魅力之下，忽然發現自己對繼父心動。據原PO描述，繼父外表看起來也不老，全身散發成熟男人魅力，且與他相處時感到十分開心。

某次，少女趁母親不在家，在繼父生日時向他告白，卻被繼父拒絕，強調原PO對他來說就像半個女兒。但少女並未因此而氣餒，反而持續倒追他，甚至用「青春的肉體」色誘對方，終於兩人越過道德的界線發生了性行為。

自此之後，原PO與繼父深陷背德不倫戀，兩人打得火熱，不久後，原PO驚覺自己意外懷了繼父的小孩，不知如何向繼父開口，也擔心母親會識破這段畸戀。她深怕懷孕的事曝光後，自己與繼父會被拆散，只好求助網友尋求建議，「我不想打掉我的孩子，因為我真的很愛我的繼父，也真心想為他生孩子，但我該怎麼告訴他們呢？」

這段不倫畸戀讓不少網友咋舌，紛紛告誡她，「妳傷害了妳的母親，繼父也不可能是妳的丈夫，妳所謂的愛承擔得起這場人生的天崩地裂嗎」、「妳才18歲，把孩子生下，繼父和媽媽領養，變妳妹妹」、「遠離禁忌之戀，回歸正常生活」、「劇情完全就是照美國文化的風格，那麼就參照西方人的處理方式好了」，也有許多網友驚呼這個故事簡直太狗血，「這橋段日劇也不敢拍」。

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