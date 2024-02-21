蝦味先檢出致癌蘇丹紅！3萬包下架　裕榮食品：我們也是受害者

▲經典零食「蝦味先香辣口味」部分批號含致癌物蘇丹紅。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺、陳宏瑞／高雄報導

高雄市衛生局日前接獲雲林縣府通知，由雲林「濟生公司斗六廠」出品的辣椒粉被檢出蘇丹紅色素3號，其中有8公斤流入高雄市「裕榮食品公司」，並被製成逾3萬公斤的經典零食「蝦味先香辣口味」。裕榮食品對此表示，先前濟生公司還提出公文指出原物料沒問題，直到衛生局上門稽查才知道出事，強調「我們也是受害者」。

高雄市衛生局19日下午，接獲雲林縣衛生局公文通知，指雲林濟生股份有限公司斗六廠出品的辣椒粉，檢出蘇丹紅色素3號，此批產品共計1737公斤，其中有8公斤流入高雄市的裕榮食品。

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高雄市衛生局隨即派員前往「裕榮食品股份有限公司」，經查雲林縣濟生公司斗六廠流入「裕榮食品股份有限公司」的不合格原料共8公斤，作為調味用，已於今年1月至2月初製成「蝦味先香辣口味」(規格60/80/115/300克，批號有效期限2024.9.8至2024.10.2)產品共3萬1208.65公斤。

▲裕榮食品表示，他們也是受害者。（圖／記者陳宏瑞攝）

裕榮食品公司對此表示，先前向濟生公司購入原物料時，對方還附上公文說這批原物料沒問題，直到衛生局上門稽查，才驚覺出事，現全數商品已依衛生局指示全數下架，「我們也是受害者、很無辜」。稍晚裕榮食品也將針對此事件做出進一步正式回應。

▲蝦味先問題批號公布。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲含致癌物蘇丹紅辣椒粉流向。（圖／記者許宥孺翻攝）

衛生局指出，現場已無該批不合格原料，已要求業者通知下游緊急下架及通知全國各縣市下游通路商產品下架，並同步立即通知轄內賣場通路下架產品，展開市售端稽查，統計至20日止共下架回收1236包，陸續增加中。

衛生局表示，消費者若購買有效日期為「2024.9.8-2024.10.2」之「蝦味先 香辣口味」，請持發票及產品向原購買商提出退換貨。