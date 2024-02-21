俄羅斯正妹「捐給烏克蘭1600元」遭控叛國！　恐面臨20年監禁

▲擁有美俄雙重國籍的哈瓦娜因捐款51.8美元給烏克蘭被俄控叛國。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯一名33歲女子擁有美俄雙重國籍，但她日前卻因「捐款51.8美元」給烏克蘭援助團體，遭到俄羅斯當局逮捕，如今她面臨叛國罪指控，最重恐面臨20年監禁。

根據《衛報》報導，現年33歲的哈瓦娜（Ksenia Khavana）1月在葉卡捷琳堡（Ekaterinburg ）一家電影院外被捕，當時她因違反公共秩序被判拘役14天，但俄羅斯聯邦安全局（FSB）接著指控她犯下叛國罪，最重恐面臨20年監禁。

俄羅斯非政府組織「第一部門」（Pervy Otdel）表示，哈瓦娜被指控在2022年2月俄羅斯進攻烏克蘭當天，向總部設於紐約的非營利組織「一起支持烏克蘭」（Razom for Ukraine）捐款51.8美元（約台幣1645元），而FSB也證實了這項消息。

Russia has jailed another American.



The FSB said it charged this unnamed Russia-US dual citizen, 33, with treason for organizing fundraisers for the Ukrainian army.



She was arrested in Ekaterinburg – the same city where the FSB arrested Evan Gershkovich last year. pic.twitter.com/yZS3W63R6P — max seddon (@maxseddon) February 20, 2024

▲俄羅斯官方公布哈瓦娜遭逮捕畫面。



FSB在聲明中指出，「自2022年2月以來，哈瓦娜一直在為烏克蘭一家組織的利益積極籌募資金，這些資金隨後被烏克蘭武裝部隊用於購買戰術彈藥和設備。」FSB還表示，哈瓦娜多次在海外參與支持基輔的公開行動。

來自俄羅斯的哈瓦娜目前定居於洛杉磯，過去曾就讀葉卡捷琳堡烏拉爾聯邦大學（Ural Federal University），後來與一名美國公民結婚後搬往美國定居，目前在加州比佛利山莊一家飯店擔任SPA服務的經理。