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海島度假失身　20歲英女被「拖進飯店房間」5以色列男人輪流性侵

▲▼ 圖為賽普勒斯聖納帕（Ayia Napa）的尼西海灘（Nissi Beach）。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國20歲年輕女子到賽普勒斯旅遊卻遭性侵。圖為賽普勒斯聖納帕（Ayia Napa）的尼西海灘（Nissi Beach）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

英國一名20歲女遊客去年9月在賽普勒斯東南部海灘度假城鎮遭到性侵，當時她被5名以色列男子強行拖進一家飯店房間施行性暴力，案件引發英國外交部密切關注。事發約半年，受害女子20日站上法庭，首次面對面指證這些性侵犯。

根據鏡報報導，受害人2023年9月初到聖納帕（Ayia Napa）旅遊時，在費德拉尼亞花園酒店（Fedrania Gardens Hotel）的泳池派對上認識了一群男子。她表示，自己9月2日被其中一人強行拖進酒店房間，發現其他人已經在房間裡等待，隨後遭到5名男子性侵。

報導指出，透過DNA證據採集與醫學驗傷已證實受害人的說法，負責這份報告的醫師還稱女子大量出血。這5名嫌犯年齡介於19歲至20歲，來自以色列北部阿科（Acre）附近的市鎮，案發後一直拘留於賽普勒斯，起初5人對於性侵、侵入式性侵、綁架性侵、暴力性交等多項指控均不認罪，後來其中3人僅願承認合意性交。

然而，法馬古斯塔區（Famagusta District）法院1月駁回了與其中2名被告有關的DNA證據，認為警方使用了「不當方法」採集DNA，在這種情況下，在法庭上提供證詞的重要性大幅增加。因此，受害人20日在警察的護送下抵達法馬古斯塔刑事法庭，準備在閉門聽證會上作證，這是她自去年9月指認嫌犯以來，首次與他們面對面。

據報導，此案受到英國外交部密切關注，三人法官小組透露，在法庭上將會給足受害人所需的作證時間，預計她將連續數日出庭作證，當局也強調將進行嚴格的安全管理措施。法院附近轄區的一名警察表示，「她極其勇敢，昂首挺胸地走了進去（法院）。」

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