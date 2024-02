納瓦尼遺體下落成謎！母親直奔北極　喊話普丁「立刻交出來」

▲納瓦尼的母親喊話普丁「立刻把兒子遺體交出來。」(圖/路透)



記者吳美依/綜合報導

俄羅斯反對派領袖納瓦尼(Alexei Navalny) 16日被宣布在獄中猝逝,但當局遲遲不把遺體交還家屬,令外界懷疑死因不單純。他的母親得知噩耗,立刻前往位於北極圈的IK-3流放地(IK-3 penal colony),並且錄製影片,喊話普丁「立刻把兒子遺體交出來。」

納瓦尼的母親柳米拉(Lyudmila Navalnaya)在影片中表示,她趕到監獄後一直嘗試尋找兒子遺體,卻不斷受到阻撓,「我已經5天都沒能見到他了。他們拒絕把他的遺體交給我,甚至不告訴我他在哪裡。我問你,普丁,這一切都取決於你。讓我最終見見我的兒子吧。我要求立刻交出納瓦尼的遺體,這樣我才能給他一個體面的葬禮。」

'For a fifth day I cannot see him, they aren't giving me his body and don't even tell me where he is,' Lyudmila Navalnaya, mother of dead Russian opposition leader Alexei Navalny, said. Dressed in black she demanded Putin give the order to release his body https://t.co/y207B7TEbE pic.twitter.com/BdTAjezaMP