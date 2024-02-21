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納瓦尼遺體下落成謎！母親直奔北極　喊話普丁「立刻交出來」

▲▼納瓦尼的母親柳米拉（Lyudmila Navalnaya）在北極圈的IK-3流放地（IK-3 penal colony），並且錄製影片，喊話普丁「立刻把兒子遺體交出來。（圖／路透）

▲納瓦尼的母親喊話普丁「立刻把兒子遺體交出來。」（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny） 16日被宣布在獄中猝逝，但當局遲遲不把遺體交還家屬，令外界懷疑死因不單純。他的母親得知噩耗，立刻前往位於北極圈的IK-3流放地（IK-3 penal colony），並且錄製影片，喊話普丁「立刻把兒子遺體交出來。」

納瓦尼的母親柳米拉（Lyudmila Navalnaya）在影片中表示，她趕到監獄後一直嘗試尋找兒子遺體，卻不斷受到阻撓，「我已經5天都沒能見到他了。他們拒絕把他的遺體交給我，甚至不告訴我他在哪裡。我問你，普丁，這一切都取決於你。讓我最終見見我的兒子吧。我要求立刻交出納瓦尼的遺體，這樣我才能給他一個體面的葬禮。」

納瓦尼是過去10年最重要的俄羅斯反對派領導人，因為政治動機指控被判19年有期徒刑，於IK-3流放地、又稱「極地狼」（the Polar Wolf）的監獄服刑，16日卻被獄方宣稱在散步後昏倒，此後再也沒有恢復意識，疑似患上猝死症候群，由於目前必須接受「化學分析」，因此遺體2周後才能交還家屬。

由於納瓦尼驟逝且遺體下落不明，外界紛紛懷疑死因不單純。他的遺孀尤莉雅（Yulia Navalnaya）直接指控，就是普丁下令毒死丈夫，扣留遺體則是為了等待神經毒素「諾維喬克」（Novichok）殘留物消失。2020年，納瓦尼也曾經被人以同一種毒藥謀害，但當時成功倖免於難。

▲▼俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）。（圖／路透）

▲▼已故俄羅斯異議領袖納瓦尼遺孀尤莉雅．納瓦納亞。（圖／路透）

▲納瓦尼與其遺孀尤莉亞。（圖／路透）

尤莉亞在X發文，直指克里姆林宮是殺人兇手，呼籲「歸還納瓦尼的遺體，讓他有尊嚴地下葬，不要阻礙人們向他告別。」她誓言繼續完成丈夫實現「自由俄羅斯」的志業，也呼籲歐盟領袖不要承認3月16日的俄羅斯總統大選，並且向那些仍在躲避西方制裁的普丁核心圈人士究責。

俄羅斯官方尚未證實納瓦尼遺體的下落，克里姆林宮19日表示，相關調查仍在進行中，目前「沒有結果」，發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）則形容外界指控「毫無根據且下流」，但由於尤莉亞才剛剛喪偶，因此他不會進一步評論。

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