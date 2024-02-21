抗衡中國！　澳洲宣布「10年投2300億」水面船艦規模翻倍

▲澳洲海軍將加快增加規模。（圖／翻攝自推特／Department of Defence）



記者張靖榕／綜合外電報導

澳洲20日公布一份藍圖，計畫未來10年內投入111億元澳幣（約新台幣2290億元），打造一支規模更大、火力更強的水面艦隊，擴充至二戰以來最大的澳洲海軍。此舉是位因應印太地區與中國關係日益緊張，以及威權國家的威脅。

路透社報導，面對中國與俄羅斯大規模建軍，以及中國在印太地區的擴張與威脅，澳洲宣布透過額外的2290億元軍費規劃，將在未來10年內做好戰鬥準備，打造一支防衛能力更加強大的水面艦隊。澳洲的擴大建軍計畫，也將振興澳洲造船業。

根據澳洲的計畫，該國海軍水面艦艇將從當前11艘大幅擴增至26艘，擴大規模超過1倍，另增加25艘噸位較小的艦艇，預計2030年中期海軍規模將是現在的一倍以上。

澳洲表示將打造6艘「獵人級」巡防艦、11艘「通用護衛艦」、3艘防空與打擊能力得到升級的荷巴特級驅逐艦，還有6艘大型可載人水面艦艇（Large Optionally-Crewed Surface Vessels，LSOV）。

LSOV為美方開發的先進軍艦，具備遠端無人操作模式，也可以搭載船員執行任務，新生力軍的加入將為澳洲海軍提升遠程打擊能力，對印太潛在敵對勢力更具威懾能力。

澳洲國防部長兼副總理馬爾斯（Richard Marles）表示，擴建後的澳洲軍艦將是該國二戰結束至今最大規模的艦隊。