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律師淪詐騙！「美豔女幹部」曝光　爽開1800萬麥拉倫

林耿宏遭北院通緝近2年，行蹤成謎，不料就藏匿在王晨桓的新北新店豪宅。

▲林耿宏遭北院通緝近2年，行蹤成謎，不料就藏匿在王晨桓的新北新店豪宅。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

除了建業曼谷所成立疑雲重重，王晨桓與詐騙集團過從甚密，更早被專案小組掌握，檢警在王的新北深坑住家搜出近5千萬元現鈔，專案小組當時還同步拘提另名推銷虛擬幣的詐騙女慣犯林若蕎，查扣市值1,800萬元的麥拉倫720S跑車，並從她身上扣到王位在新北新店中正路的豪宅鑰匙。

專案小組緊急搜索新店豪宅，赫然發現躲了更大尾、號稱「系統之神」的詐團首腦林耿宏。林耿宏與林若蕎2年前推銷IBCoin等垃圾幣吸金2.2億元，2人同遭起訴，林耿宏因未出庭被通緝，當時林女的辯護律師就是王晨桓。

詐騙集團核心成員林若蕎（右）是直銷出身，遭收押後，名下市值1,800萬元的麥拉倫720S跑車已被查扣，未來恐遭拍賣。左為詐騙共犯林耿宏。

▲詐騙集團核心成員林若蕎（右）是直銷出身，遭收押後，名下市值1,800萬元的麥拉倫720S跑車已被查扣，未來恐遭拍賣。左為詐騙共犯林耿宏。

本刊調查，王晨桓身為林若蕎的律師，收到判決書一定知道同案被告林耿宏遭通緝，沒想到王未盡律師應有責任說服林耿宏到案，竟還協助藏匿。專案小組檢視該社區監視器，發現詐團成員常來此密會，儼然成為詐團台灣總部，這也讓王是詐團首腦的身分呼之欲出。

知情人士告訴本刊，林耿宏原本從事直銷業，擔任販售氫水機的康霖生活公司總顧問，3年前結合經銷商林若蕎，透過旗下業務員推銷自創的「MOCT（魔券幣）」，包括虛擬貨幣IBCoin、UniCoin等垃圾幣，誆稱與比特幣相似，並說「菲律賓總統杜特蒂投入480億美元將在菲國開發賭場等成人娛樂城，IBCoin可使用，國際大型基金也挹注投資」，再由集團年輕成員在臉書炫富，PO出超跑、大量鈔票、名牌包與吃喝玩樂照片，創造錢景可期假象。

直銷出身的林耿宏，自創「MOCT（魔券幣）」，包含虛擬貨幣IBCoin、UniCoin等垃圾幣，再以話術及臉書炫富吸金。（翻攝林耿宏臉書）

▲直銷出身的林耿宏，自創「MOCT（魔券幣）」，包含虛擬貨幣IBCoin、UniCoin等垃圾幣，再以話術及臉書炫富吸金。

林耿宏詐團遭檢警調破獲後，通緝期間又找上林若蕎如法炮製，並與ACE王牌交易所創辦人潘奕彰共組詐團，透過IG等網路社群軟體發送訊息，以傳銷話術誘使被害人投資MOCT（魔券幣）等虛擬垃圾幣，且找上台大法律系畢業的律師王晨桓協助洗錢。

檢警調懷疑，王晨桓應該是在這個時期看到詐團暴利，加上林耿宏遭通緝行動不自由，才由辯護律師搖身一變成為詐團首腦，取代林耿宏的角色。

王牌交易所創辦人潘奕彰曾任安侯建業會計師事務所營運長及上櫃新零售公司董事長，因涉及垃圾幣詐騙遭收押禁見。（翻攝ACE王牌加密貨幣交易所臉書）

▲王牌交易所創辦人潘奕彰曾任安侯建業會計師事務所營運長及上櫃新零售公司董事長，因涉及垃圾幣詐騙遭收押禁見。

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