因應台灣有事　日本沖繩島民「將撤往熊本」

▲日本政府已開始磋商制定沖繩縣居民的疏散計畫。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

為因應「台灣有事」的緊急事態，日本政府已開始磋商制定沖繩縣居民的疏散計畫，將由熊本縣八代市接納沖繩縣多良間村1000多位居民，相關計畫將在3月底前完成。另外，整個沖繩縣先島群島的撤離計畫則預計在2024年完成。

綜合日媒報導，沖繩縣多良間村共有1000多位居民，日本政府已在上月向村民說明，若台海爆發戰事，居民的避難地點將是熊本縣的八代市；當地村長伊良皆光夫表示，「為了保護村民的生命財產，計畫是有必要的。」

先島群島位於琉球群島最南端，也是距離台灣最近的島群，包含宮古島市、石垣市、竹富町、與那國町及多良間村，共5個市町村，約有11萬居民；其中多良間村由多良間島和水納島所組成，在5個市町村中人口最少，因此當局認為能夠率先完成計畫。

此外，與那國町、竹富町與石垣市19日簽訂了相互保護居民的協議；在緊急情況之下，若取得聯繫將迅速互派人員，進行避難引導，並確保交通運輸無礙。

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