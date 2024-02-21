俄叛逃機師亡！駕直升機投誠烏克蘭　在濱海渡假村遭槍殺

▲俄羅斯機師庫茲米諾夫叛逃半年，遭到槍殺身亡。（圖／翻攝X）



記者張靖榕／綜合外電報導

俄羅斯機師庫茲米諾夫（Maxim Kuzminov）去年8月駕駛直升機，越過邊境投誠烏克蘭，當時受到國際關注；然而就在俄羅斯即將於下月中舉行總統大選之前，西班牙阿利坎特省（Alicante）一處地中海濱海度假村，突然出現一名男屍，之後確認是庫茲米諾夫，死因為槍殺。

CNN報導，西班牙阿利坎特民防隊指出，一名男子13日被發現陳屍在比利亞霍約薩（Villajoyosa）一棟建築的停車場內。最初，西班牙民防隊僅表示該具男性遺體為33歲烏克蘭籍，但之後又說該具遺體的身分有待進一步確認，因為偵查中，故不對外公開。

▲▼庫茲米諾夫在公寓地下停車場遭到槍殺身亡。（圖／路透）



烏克蘭國防部情報總局證實，該具男性遺體正是俄羅斯投誠機師庫茲米諾夫，但該局不願對他的死因置評，遺體現在仍在阿利坎特，由法醫監督處理。比利亞霍約薩當局指出，槍擊事件發生的地點，正是俄烏開戰以來，兩國人民移居的熱點之一。

俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）對此表示，莫斯科並不知情；俄羅斯對外情報局局長納雷什金（Sergey Naryshkin）也不願對庫茲米諾夫之死發表任何評論，但他說庫茲米諾夫「在開始計畫他那噁心骯髒的罪行時，就已經是一具道德上的屍體了。」

烏克蘭國防部情報總局局長布達諾夫（Kyrolo Budanov）去年指出，庫茲米諾夫在基輔當局秘密移出其家人後，便在去年8月駕駛直升機低空飛越邊境投誠；當庫茲米諾夫飛往烏克蘭時，Mi-8直升機上另外2名俄國軍人並不知情，當他們意識到自己降落在烏克蘭領土後試圖逃跑，但被射殺身亡，「我們更願意活捉他們，但事實就是這樣。」

▲庫茲米諾夫駕駛直升機叛逃烏克蘭。（圖／路透）



庫茲米諾夫接受烏克蘭國防部情報總局訪問，影片於同年9月播出，他闡述叛逃經歷與投誠原因，他說逃離俄羅斯是因為他反對戰爭。叛逃當天他駕駛著直升機來到俄烏邊境，向烏方傳送自己的位置後，他說「我們試試吧，我距離不遠」，做出決定後，他便以無線電靜默模式，以極低高度飛越邊境。

早在去年10月，庫茲米諾夫叛逃後不久，俄羅斯電視台《Vesti Nedeli》就在節目中播出有關他的片段，當中有宣傳人員稱，俄羅斯情報機構已經收到命令，「執行只是時間問題」，片段尾聲一名身穿軍裝、遮住臉部的男子威脅道，「我們不能放過這樣的事情，我們會因為他的行為懲罰他。」