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英王室罕見發聲！　威廉王子「呼籲以哈停火」解決加薩人道危機

▲▼英國威廉王子。（圖／路透）

▲威廉王子呼籲以哈停火，解決加薩走廊人道危機。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

英國王室甚少觸及國際政治問題，但隨著以色列和巴勒斯坦戰爭加劇，威廉王子首度鬆口表示，加薩走廊的衝突已經造成太多死傷，雙方應立即停火，解決人道主義危機。

根據《路透社》報導，作為曾在2018年成為第一個訪問以色列和巴勒斯坦約旦河西岸（West bank）的英國王室成員，威廉20日表示，他和其他人一樣，希望能看到這場衝突在最快的時間內結束，援助物資進入加薩和人質獲釋都相當重要。

威廉指出，自去年10月7日哈馬斯對以色列恐怖襲擊以來，他仍對中東衝突造成的可怕人員傷亡深感擔憂，「已經有太多人喪生。」他也提到，只有在面對巨大的苦難時，人們才會認識到永久和平的重要性。

肯辛頓宮表示，英國外交部在威廉發表聲明前，已經聽取了相關的簡報。以色列政府發言人則回應，以色列當然希望盡快結束戰爭，但這只有當134名人質獲釋、哈瑪斯恐怖威脅不復存在以後才有可能，但感謝威廉王子呼籲哈瑪斯釋放人質。

報導指出，威廉下週將參加猶太會堂的會議，和青年人討論如何對付反猶太主義與種族仇恨。先前查爾斯國王曾表示，哈瑪斯在以色列南部發動的襲擊是野蠻的恐怖主義行為，並呼籲在國際動盪之際，加強對宗教的寬容。

路透社指出，目前全球要求結束對加薩走廊攻擊的呼聲越來越高；據加薩衛生部數據顯示，自以色列發動攻擊以來，已經有超過2.9萬名巴勒斯坦人在衝突中喪生。

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