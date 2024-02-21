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拜登新一輪重大制裁俄羅斯！　報復納瓦尼之死、俄侵烏2周年

▲拜登。（圖／CFP）

▲拜登將宣布重大制裁。（圖／CFP）

記者張靖榕／綜合外電報導

俄羅斯反派人士納瓦尼（Aleksey Navalny）在獄中之死引發國際關注，美國總統拜登20日在白宮表示，俄羅斯與普丁必須為此負責，美方23日將宣布對俄羅斯新一波的重大制裁。拜登說，制裁原因也包括為了報復俄羅斯在烏克蘭發動戰爭，至今2年仍未停歇。

綜合外電報導，美國總統拜登在白宮南草坪告訴記者，將在美東時間周五（23日）對俄羅斯發布新一輪制裁，時間正值普丁2022年2月24日發動侵烏戰爭2周年。與此同時，美方與其他國家領袖也都對納瓦尼之死表達憤怒。

白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）20日表示，新一輪制裁將會要俄羅斯為納瓦尼之死，以及侵略烏克蘭負起責任，不過他和拜登都拒絕說明進一步細節。

柯比表示，美方正在施壓俄羅斯，要求對納瓦尼之死的來龍去脈完全透明。與此同時，納瓦尼母親納瓦納亞（Lyudmila Navalnaya）要求普丁介入處理，並且歸還他兒子的遺體，好讓她能為自己的兒子有尊嚴地下葬。

俄羅斯3月中旬即將舉行總統選舉，沒意外的話普丁將會繼續連任，不過在選舉前，俄國官媒16日卻發布知名反派人士納瓦尼在獄中的死訊，並稱扣留遺體為調查死因，引發全球反彈，而整件事情疑點重重。

白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）預告，針對俄羅斯的最新制裁，將包括其國防工業以及挹注俄國作戰的經濟收入來源。

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